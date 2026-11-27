Relațiile dintre Roma și Kiev traversează un moment de tensiune neașteptată, după ce Ucraina a atacat două nave rusești în portul libian Benghazi fără a informa în prealabil autoritățile italiene. Premierul Giorgia Meloni a reacționat ferm în cadrul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu Zelenski și a avertizat că războiul nu trebuie extins în Marea Mediterană, scrie Bloomberg.

Până în prezent, Giorgia Meloni a fost unul dintre cei mai vocali și devotați susținători ai Ucrainei, însă tonul pe care l-a adoptat de la atacurile de weekendul trecut asupra unei nave de război și a unei nave de marfă rusești arată că furia ei nu s-a potolit și continuă să simtă consecințele acasă.

Meloni vizează un nou mandat la alegerile de anul viitor, iar mulți membri ai propriei sale coaliții, cât și cei din opoziție, contestă sprijinul acordat de Italia Kievului. În aceste condiții, posibilitatea ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se extindă mai aproape de casă, având în vedere proximitatea Italiei față de Libia, reprezintă un pericol politic pentru ea.

Declarația emisă de biroul premierului italian după convorbirea cu Zelenski de vineri evocă clar tensiuni între cele două capitale: „Operațiunea a încălcat suveranitatea Libiei și riscă extinderea conflictului în Marea Mediterană”. Declarația s-a încheiat pe o notă scurtă, Meloni spunând că „Roma nu poate accepta acțiuni care pun în pericol securitatea Italiei sau regională”.

Mai mult, poziția Italiei pare să contrazică public remarcile anterioare ale lui Volodimir Zelenski către BBC, conform cărora forțele ucrainene nu comit niciodată astfel de atacuri fără a se consulta partenerii. În ciuda acestor afirmații, președintele ucrainean a menționat că operațiunea din Libia nu a fost coordonată cu partenerii europeni ai Ucrainei.