Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, cu patru zile înainte, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, în care a îndemnat cele două state să continue să se sprijine reciproc pentru construirea unui viitor european comun. Lidera de la Chișinău a evocat idealurile Unirii de la 1918 și a subliniat importanța libertății, demnității civice și identității românești.

Aceasta a subliniat că deciziile generațiilor trecute au făcut posibilă realitatea de astăzi, în care românii trăiesc în democrație și își folosesc limba atât la București și Alba Iulia, cât și la Chișinău.

Ce le transmite Maia Sandu generațiilor de astăzi

Președinta Republicii Moldova a atras atenția și asupra responsabilității generației actuale în definirea viitorului românilor, afirmând că alegerile făcute în prezent vor avea consecințe și peste un secol.

„Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani”, a transmis Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a făcut, totodată, referire la curajul și sacrificiul generațiilor care au contribuit la realizarea Unirii, subliniind că acestea trebuie să reprezinte un reper pentru societatea de astăzi.

Mesajul președintei Republicii Moldova despre viitorul comun al românilor

Maia Sandu a susținut că unitatea, integritatea morală și o viziune clară sunt esențiale pentru construirea unei direcții istorice durabile.

„Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj și sacrificiu al generațiilor trecute. Cu consecvență, viziune clară, integritate morală și unitate, vom construi împreună o direcție istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani și la Chișinău, și la București”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Mesajul transmis de Maia Sandu cu prilejul Zilei Naționale pune accentul pe legăturile istorice și culturale dintre România și Republica Moldova, dar și pe perspectiva unui viitor european construit prin cooperare.