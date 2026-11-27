Kirill Dmitriev, emisarul de pace al lui Vladimir Putin, a declarat că modelele de inteligență artificială rusești ar putea schița acorduri diplomatice și pot adapta textele pentru a reflecta mai bine poziția Rusiei, scrie TASS.

„Inteligența artificială ajută cu siguranță la pregătirea negocierilor. Mai mult, poți chiar să tastezi un mesaj și să spui «Iată cum ar putea arăta un acord, să zicem unul diplomatic», iar inteligența artificială îți va oferi propriile idei”, a precizat Dmitriev.

„Apoi, îl poți întreba «Cum poate acest acord să reflecte mai bine poziția Rusiei, să ofere argumente mai solide pentru preocupările Rusiei și să le abordeze?» Într-adevăr, acesta este un instrument foarte important”, a spus Dmitriev.

Deși emisarul de pace al președintelui rus a vorbit despre folosirea inteligenței artificiale în diplomație la nivel general, Dmitriev nu a precizat dacă a folosit acest instrument în negocierile de pace cu Statele Unite pentru războiul din Ucraina.

Kirill Dmitriev este unul dintre principalele canale de discuție ale Kremlinului cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Ultima întrevedere dintre aceștia a avut loc pe 12 noiembrie, atunci când emisarii președintelui american s-au întâlnit cu Vladimir Putin pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Comentariile lui Dmitriev oferă o rară imagine a modului în care un negociator rus descrie pregătirea pentru discuții, cu scopul declarat de a consolida poziția Moscovei.

Fix acum un an, Statele Unite au conturat un plan de pace pentru Ucraina în 28 de puncte, la care ar fi participat și Kirill Dmitriev. La acea vreme, Reuters preciza că documentul de bază a fost redactat de ruși și distribuit oficialilor americani. Acest document a stârnit reacții puternice din partea liderilor europeni și ucraineni deoarece era favorabil cerințelor Moscovei.