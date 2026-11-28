Instanțele din România sunt chemate să soluționeze mai multe cereri prin care persoane transgender solicită schimbarea sexului în buletine. Iar operația de schimbare de sex nu mai reprezintă o condiție obligatorie pentru a obține un nou CNP și un alt prenume. Însă dincolo de aceste hotărâri se ascund mărturii impresionante, situații neobișnuite, dar cel mai interesant rămâne modul în care judecătorii au ajuns să abordeze astfel de solicitări.

Gândul a analizat mai multe dosare judecate în 2026, din București, Ilfov, sau Arad, care au primit soluții favorabile. Cererile vin pe bandă rulantă, iar dacă unele persoane solicită să fie recunoscute oficial drept bărbați, deși la naștere au fost înregistrate cu sexul feminin, altele încearcă să obțină exact contrariul.

Iar schimbarea nu se rezumă la o simplă mențiune în certificatul de naștere. Persoanele respective cer inclusiv alte prenume și coduri numerice personale care să corespundă sexului recunoscut juridic.

În unele cazuri, judecătorii au aprobat toate aceste modificări, fără să impună efectuarea unei operații chirurgicale. În altele, mult mai puține, magistrații au cerut expertize psihiatrice și hormonale înainte de a lua o decizie.

Cum s-a ”transformat” un student la Medicină din femeie în bărbat

Unul dintre dosarele pe care le-am identificat la Judecătoria Buftea ne prezintă povestea unui tânăr născut în 2005, înregistrat la naștere cu sexul feminin. Acesta le-a solicitat judecătorilor să-i fie aprobată schimbarea sexului, a prenumelui, dar și a CNP-ului.

A motivat prin faptul că încă din copilărie nu se identifica drept fată, și s-a ferit să se expună ca un băiat de frica marginalizării. Însă după 14 ani a renunțat să se mai îmbrace cu haine feminine.

Perioada liceului ar fi fost una extrem de dificilă, mai ales din cauza prenumelui feminin trecut în catalog. Situația s-a schimbat atunci când a intrat la Facultatea de Medicină, unde colegii au început să-l perceapă drept băiat și să-l strige pe numele ales.

„În timpul liceului, numele din catalog corespundea unui gen cu care reclamanta nu se mai identifica, aspect care i-a generat o stare de depresie”, se arată în documentele judiciare consultate de Gândul.

Tânărul a început tratamentul hormonal în 2024, iar în mai 2025 a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul pieptului.

În final, judecătorii i-au dat câștig de cauză și au aprobat schimbarea sexului din feminin în masculin, a prenumelui și a codului numeric personal.

Judecător: „Nu pot condiționa modificarea actelor de o operație de schimbare de sex!”

Un alt dosar spectaculos a fost soluționat pe 2 iulie 2026, la Judecătoria Sectorului 5 București. Un tânăr care fusese înregistrat la naștere cu sexul feminin a cerut să fie recunoscut oficial drept bărbat, să primească un prenume masculin, dar și un alt CNP.

Acesta a povestit instanței faptul că încă de la zece ani se prezenta cu un nume masculin, iar în adolescență a început să fie afectat de schimbările fizice specifice pubertății.

Dar și că a avut parte de o situație umilitoare chiar la facultate. În timpul unui examen oral, o profesoară l-ar fi întrebat în repetate rânduri dacă este într-adevăr persoana din documentele prezentate, după care l-ar fi exclus inițial de la examinare și i-ar fi adresat întrebări despre sexualitatea sa.

Problemele nu s-au oprit aici. Tânărul a povestit că inclusiv la bancă întâmpina dificultăți, deoarece vocea masculină nu corespundea datelor feminine din actele de identitate.

Judecătorul a considerat că solicitarea este întemeiată și a subliniat un aspect interesant.

„Instanţele şi autorităţile naţionale (…) nu pot condiţiona modificarea actelor de stare civilă de efectuarea unei operații de schimbare de sex, pe motivul că solicitantul ar mai avea capacitatea de procreare”.

Instanța a aprobat schimbarea sexului, a prenumelui și a CNP-ului, dispunând și eliberarea unui nou certificat de naștere, după rămânerea definitivă a hotărârii.

Motivarea unui judecător din Arad: „De ce ar fi abandonate în nesfârșita lor suferință?”

O altă cerere, de această dată pentru schimbarea sexului din masculin în feminin, a fost admisă recent la Judecătoria Arad.

Persoana care a deschis procesul, născută în 1987, a povestit că încă din copilărie obișnuia să poarte haine feminine și să se joace mai ales cu fetele. Numai că perioada școlii a fost marcată de răutățile colegilor, care îi găsiseră inclusiv o poreclă.

Situația ar fi devenit atât de apăsătoare, încât persoana respectivă a renunțat la studii după absolvirea clasei a VIII-a.

Ulterior, a început tratamentul hormonal și și-a asumat identitatea feminină în societate. A povestit inclusiv că se află într-o relație stabilă cu un bărbat care o tratează ca femeie.

Cea mai interesantă parte a acestui dosar o reprezintă chiar motivarea judecătorului, care a explicat de ce, în opinia lui, persoanele transgender trebuie să poată obține recunoașterea identității de gen.

„De ce ar fi abandonate în nesfârșita lor suferință, creată de lipsa drepturilor societale conforme, ființe umane cu deplin discernământ, doar pentru că se percep altfel decât se percepe o majoritate satisfăcută de genul dobândit prin naștere”, se întreabă judecătorul în motivare.

Motiv pentru care instanța i-a aprobat rapid schimbarea sexului din masculin în feminin, a prenumelui și a CNP-ului, precum și eliberarea unui nou certificat de naștere.

Mai avem un exemplu asemănător înregistrat la Judecătoria Sectorului 2 București, unde s-a obținut o soluție favorabilă.

Un tânăr născut în 1999, înregistrat la naștere cu sexul feminin, a solicitat modificarea documentelor astfel încât acestea să reflecte identitatea sa masculină.

În fața instanței, acesta a explicat că își asumase deja identitatea masculină în relațiile cu familia, colegii și persoanele apropiate. Trecuse prin evaluări medicale și chiar printr-o intervenție chirurgicală în ianuarie 2026.

Judecătorul a luat în considerare documentele medicale, declarațiile și inclusiv înfățișarea tânărului la termenul de judecată.

„Individualizarea persoanei în societate prin calitățile strict personale este, din punct de vedere legal, în stare directă de dependență față de mențiunile înscrise în documentele oficiale”, se arată în hotărâre.

Și în acest caz, instanța a aprobat schimbarea sexului din feminin în masculin.

La Târgu Jiu, schimbarea sexului trece prin expertize psihiatrice și hormonale

Numai că nu toate instanțele abordează la fel asemenea solicitări. De exemplu, la Judecătoria Târgu Jiu, într-un dosar analizat pe 17 iunie 2026, magistratul a considerat că are nevoie de probe suplimentare înainte să decidă asupra schimbării actelor de stare civilă.

A dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dar și a unei expertize hormonale și somatice.

În documentul judiciar este consemnat că prima expertiză trebuie să stabilească dacă reclamanta are discernământul necesar pentru a înțelege solicitarea de schimbare a sexului.

În privința celei de-a doua, judecătorul a cerut să se precizeze „dacă există disforie de gen, proponderentă hormonală respectiv modificările somatice pe care le prezintă reclamanta şi în funcţie de acestea, sexul predominant al acesteia”. Iar costurile acestor expertize trebuie achitate chiar de persoana care solicită modificarea actelor. În cazul acesta, dosarul are următorul termen de judecată pe 2 decembrie 2026.

O situație diferită am mai găsit într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 5 București, care a avut termen pe 20 octombrie 2026.

Un tânăr apelat de familie și prieteni cu nume de bărbat a cerut să îi fie recunoscut sexul masculin în actele oficiale. Acesta a povestit că încă de la vârsta de 12–13 ani a început să realizeze că nu se identifică drept fată, iar la 14 ani a început să meargă la terapeut.

Le-a explicat magistraților că se pregătește pentru o carieră în cercetarea neuroștiințifică și că dorește să studieze la un masterat în străinătate, folosind noul prenume.

Mai mult, acesta a declarat că nu își poate imagina că ar dori vreodată să revină la identitatea feminină.

În acest dosar, procurorul a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale, însă judecătorul a respins proba ca nefiind utilă. La finalul dezbaterilor, reprezentantul Ministerului Public a cerut chiar admiterea acțiunii.

Merită precizat că un element comun al hotărârilor favorabile îl reprezintă invocarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv a cauzei X și Y împotriva României, din 2021.

CEDO a criticat lipsa unei proceduri clare și previzibile pentru recunoașterea juridică a identității de gen, precum și condiționarea acesteia de intervenții chirurgicale nedorite.

Astfel, deși unele dintre persoanele care au câștigat procesele trecuseră deja prin intervenții medicale, judecătorii au subliniat că operația chirurgicală nu reprezintă o condiție obligatorie pentru schimbarea mențiunii privind sexul în actele de stare civilă.