Ministerul Apărării Naționale a comandat încă 66 de vehicule blindate de luptă Lynx de la compania germană Rheinmetall, în cadrul contractului-cadru atribuit în luna mai 2026, în valoare de 5,7 miliarde de euro, potrivit unui comunicat de presă publicat vineri, 27 noiembrie, pe site-ul oficial al producătorului german. În cadrul aceluiași comunicat, producătorul recunoaște că țara noastră a încheiat cel mai valoros contract din istoria companiei.

Valoarea noii comenzi, de 66 de vehicule blindate de apărare Lynx, este de aproximativ 738 de milioane de euro. Numărul total al vehiculelor Lynx contractate de România de la Rheinmetall ajunge la 298, mai precizează sursa citată.

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Ministerul Apărării Naționale a realizat noua achiziție, în baza contractului-cadru încheiat în luna mai, anul acesta, în valoare de 5,7 miliarde de euro. La acel moment, România comandase deja primul lot de 232 de vehicule.

Livrările celor 66 de vehicule suplimentare vor începe în 2028 și sunt programate să fie finalizate până în 2030, potrivit Rheinmetall.

Rheinmetall, despre contractul cu România: „Cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei”

În cadrul aceluiași comunicat, Rheinmetall recunoaște că România a făcut cea mai mare achiziție din istoria companiei, în luna mai, când a contractat echipamente în valoare de 5,7 miliarde de euro prin programul SAFE.

„În luna mai 2026, Rheinmetall a primit cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei. În cadrul programului Uniunii Europene „Security Action for Europe” (SAFE), România a contractat grupul tehnologic cu sediul la Düsseldorf pentru realizarea unor proiecte ample în domeniul apărării. Acestea includ fabricarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare antieriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare, având o valoare totală de 5,7 miliarde de euro” se mai arată în comunicat.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că Nicușor Dan ar fi fost mințit în privința contractelor cu Rheinmetall

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat, recent, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu „Subiectul zilei”, că negocierile cu firma germană Rheinmetall, în cadrul programului SAFE, s-au făcut într-un cerc restrâns, în discuții private, și că președintele Nicușor Dan nu a fost informat corect despre datele contractului.

Zamfir i-a nominalizat pe fostul premier, Ilie Bolojan, și pe fostul șef al Cancelariei, Mihai Jurca, drept persoanele care l-au dezinformat pe Nicușor Dan care este și șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că la niciunul dintre echipamentele comandate de la Rheinmetall nu se atinge pragul de 60% producție în România.

Zamfir i-a nominalizat pe fostul premier, Ilie Bolojan, și pe fostul șef al Cancelariei, Mihai Jurcă, drept persoanele care l-au dezinformat pe Nicușor Dan care este și șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

”Îl auzeam pe domnul Miruță că 60% din banii SAFE vor fi sume care vor intra în industria românească de apărare. Eu mă îndoiesc că o să fie 60%. Din ce am văzut în contractele astea pe care le avem acum, dacă o să ajungă la undeva la 40%, să fim bucuroși”, a declarat Daniel Zamfir.

AUR a transmis că a sesizat DNA cu privire la contractele între statul român și Rheinmetall

Amintim că în luna octombrie, anul acesta, partidul AUR a transmis că a sesizat Direcția Națională Anticorupție, cu privire la contractele în valoare de 5,7 miliarde de euro, încheiate de statul român cu grupul german Rheinmetall, prin programul SAFE.

Formațiunea lui George Simion denunță lipsa de transparență și solicită prezentarea avantajelor concrete obținute pentru România. Unul dintre aspectele asupra căruia AUR atrage atenția este angajarea fostului Guvern Bolojan la o țintă de 60% în ceea ce privește producția în România, fapt contrazis de datele furnizate de Ministerul Economiei.