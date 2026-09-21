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Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale

Gilda Popa
Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale
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Sistemul vamal european intră într-o nouă etapă. UE renunță treptat la infrastructura vamală fragmentată între statele membre și o înlocuiește cu o platformă europeană de date și o autoritate vamală comună. Reforma vine pe fondul exploziei comerțului electronic și al avalanșei de colete cu valoare redusă și schimbă inclusiv regimul fiscal al acestora.

Reforma vamală a UE intră în aplicare treptat începând de luni, după publicarea noului Cod vamal al Uniunii în Jurnalul Oficial. Bruxelles-ul introduce o arhitectură vamală comună, bazată pe date, prin înființarea Autorității vamale a UE și a unei platforme europene care va înlocui treptat sistemele informatice naționale, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. În centrul reformei se află modernizarea Codului vamal al Uniunii (CVU) și instituirea Autorității vamale a UE (EUCA).

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Punct vamal unic de intrare pentru toate operațiunile vamale din UE

Noile reguli vizează inclusiv comerțul electronic și importurile de colete cu valoare redusă, iar platforma europeană de date va deveni operațională pentru comerțul online din iulie 2028.

Uniunea Europeană începe implementarea celei mai importante reforme a sistemului vamal de la crearea uniunii vamale, în 1968. După adoptarea formală de către Consiliul UE și Parlamentul European, noul Cod vamal al Uniunii a fost publicat pe 19 septembrie în Jurnalul Oficial, iar reforma va fi introdusă treptat în următorii ani.

Miza este trecerea de la sisteme vamale fragmentate la un sistem european integrat, în care datele despre importuri și exporturi să fie centralizate, iar riscurile să poată fi analizate la nivelul întregii UE. Aceasta înseamnă că, în cele din urmă, va exista un punct vamal unic de intrare pentru toate operațiunile vamale din întreaga UE, în locul mai multor sisteme naționale.

O singură platformă pentru operațiunile vamale

Noul Cod vamal al Uniunii armonizează procedurile vamale și introduce reguli menite să reducă sarcina administrativă pentru operatorii economici. În locul mai multor sisteme naționale, reforma prevede o interfață europeană unică pentru operațiunile vamale, prin intermediul căreia comercianții vor putea transmite informațiile și îndeplini formalitățile necesare.

O componentă centrală a reformei este Platforma de date vamale a UE, care va înlocui treptat sistemele informatice vamale naționale existente. Platforma va permite autorităților vamale să gestioneze riscurile la nivel european și să coopereze mai ușor cu autoritățile fiscale și cele de supraveghere a pieței.

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul reformei, trecerea la noul sistem ar putea genera economii de aproape 2,3 miliarde de euro pe an pentru statele membre, prin reducerea costurilor operaționale, și de 2,58 miliarde de euro anual pentru operatorii economici, prin reducerea costurilor administrative.

Pentru comercianții considerați de încredere, noul sistem va permite proceduri vamale simplificate, în timp ce responsabilitățile importatorilor vor fi mai clar definite.

Autoritatea vamală a UE începe activitatea

Reforma aduce și o nouă instituție la nivel european. Autoritatea vamală a UE (EUCA) a fost înființată legal începând cu 20 septembrie și va avea sediul la Lille.

Una dintre principalele sale responsabilități va fi dezvoltarea și administrarea noii Platforme de date vamale a UE, dar autoritatea va avea și rolul de a consolida cooperarea dintre administrațiile vamale ale statelor membre.

Noua autoritate va consolida cooperarea dintre autoritățile vamale ale statelor membre, permițând gestionarea riscurilor la nivelul UE și sprijinind un răspuns mai coerent la amenințările comune la frontierele noastre. O sarcină-cheie a EUCA va fi dezvoltarea Platformei de date vamale a UE, care va transforma sistemele informatice vamale actualmente fragmentate. Noua abordare axată pe întreprinderi va da viață unei interfețe comerciale unice a UE pentru importurile și exporturile din UE, precum și pentru toate schimburile de informații și formalitățile cu autoritățile vamale. Platforma de date va înlocui treptat sistemele informatice vamale naționale existente, generând economii de aproape 2,3 miliarde EUR pe an în ceea ce privește costurile operaționale pentru statele membre și de 2,58 miliarde EUR pe an în ceea ce privește costurile administrative pentru operatorii economici.

Comerțul online, una dintre țintele reformei

Unul dintre motivele pentru care sistemul vamal european este reconfigurat este explozia comerțului electronic și a numărului de colete cu valoare redusă care intră în UE. În acest domeniu, reforma introduce deja schimbări concrete. UE a decis în decembrie 2025 eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale aplicată transporturilor cu valoare redusă.

În locul acestuia, de la 1 iulie 2026 și până în iulie 2028, se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro, după care vor fi aplicate taxele vamale normale.

Noul Cod vamal introduce, de asemenea, o taxă de procesare la nivelul UE pentru coletele mici, destinată acoperirii costurilor suportate de autoritățile vamale pentru procesarea volumului tot mai mare de importuri cu valoare redusă. Aceasta urmează să înceapă să fie aplicată din noiembrie 2026, valoarea exactă urmând să fie stabilită de Comisie printr-un act delegat.

Platforma europeană devine obligatorie din 2028 pentru comerțul online

Implementarea reformei va avea loc gradual. Statele membre au la dispoziție 12 luni pentru a pune în aplicare integral noile norme. Autoritatea vamală a UE este programată să își înceapă activitatea în 2027.

Pentru comerțul electronic, Platforma de date vamale a UE va fi operațională din iulie 2028, iar utilizarea sa va deveni obligatorie pentru transporturile aferente comerțului online de la 1 iulie 2028. Pentru celelalte fluxuri comerciale, platforma urmează să fie operațională cel târziu din 2031.

Uniunea vamală europeană funcționează din 1968, dar volumul și natura comerțului s-au schimbat radical. Autoritățile vamale gestionează în prezent miliarde de transporturi, în timp ce comerțul electronic a generat o creștere rapidă a importurilor de valoare redusă.

Comisia Europeană a prezentat propunerea de reformă în mai 2023, argumentând că sistemul existent trebuie adaptat la noile modele comerciale, la creșterea volumelor de schimburi, la evoluțiile tehnologice și la noile riscuri geopolitice și de securitate.

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