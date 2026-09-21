Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a publicat ghidul pentru Programul național de apă și canalizare, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Diana Buzoianu susține că 1,5 miliarde de lei vor fi alocate primăriilor din comunitățile care nu beneficiază de servicii de apă și canalizare, iar proiectele vor fi selectate pe baza unor criterii clare, precum contribuția autorităților locale, maturitatea proiectelor, situația comunităților aflate în infringement, creșterea populației și numărul de branșamente. La finalul mesajului ministra a lansat un atac la adresa PSD.
Diana Buzoianu a transmis că, în timp ce Sorin Grindeanu îi critică, în conferințe de presă, pe foștii miniștri PSD pentru problemele din domeniu, actuala conducere a ministerului se concentrează pe implementarea unor soluții.
Ministrul interimar al Mediului a precizat că 1,5 miliarde de lei vor fi alocate primăriilor din localitățile care, în 2026, nu beneficiază de servicii de apă și canalizare. Banii ar urma să fie folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru asigurarea unor servicii de apă și canalizare de calitate pentru comunitățile respective.
Diana Buzoianu a adăugat că programul va renunța la principiul „primul venit, primul servit”, iar proiectele vor fi evaluate competitiv, în funcție de mai multe criterii.
„Se schimbă complet paradigma. Nu va mai fi un concurs de dat bife în primele câteva minute, cu principiul «primul venit, primul servit» Vor fi depuse competitiv dosarele de primării și vor fi punctate în funcție de criterii clare”, a scris Diana Buzoianu.
Printre criteriile de evaluare se află contribuția primăriilor, cuprinsă între 5% și 15%, dar și maturitatea proiectelor. Diana Buzoianu a spus că vor fi punctate primăriile care au deja documentele necesare pentru investiții.
O atenție deosebită va fi acordată și comunităților care se află în procedură de infringement din cauza lipsei infrastructurii de apă și canalizare.
„A venit momentul să ștergem această pată rușinoasă pentru comunitățile care riscă să atragă amenzi colosale pentru România pentru că nu au fost realizate investițiile necesare la timp”, a mai spus Diana Buzoianu.
Vor fi luate în calcul și comunitățile aflate în dezvoltare, iar numărul de branșamente va fi un criteriu important pentru ca fondurile să fie direcționate către proiecte care asigură efectiv accesul locuitorilor la rețelele de apă și canalizare.
„Vom finanța proiecte care chiar duc apa și canalizarea în curțile oamenilor, nu doar proiecte care nu vor fi folosite niciodată după finalizarea investițiilor”, a mai spus Buzoianu.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că vor avea loc dezbateri publice și discuții cu toate structurile asociative ale autorităților locale. Potrivit acesteia, invitațiile pentru aceste întâlniri au fost deja transmise.