1,5 miliarde de lei vor ajunge la primării care în anul 2026 nu au apă și canalizare cu scopul ca în perioada următoare să existe servicii de calitate pentru comunități întregi!”, a menționat Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu a adăugat că programul va renunța la principiul „primul venit, primul servit”, iar proiectele vor fi evaluate competitiv, în funcție de mai multe criterii.

„Se schimbă complet paradigma. Nu va mai fi un concurs de dat bife în primele câteva minute, cu principiul «primul venit, primul servit» Vor fi depuse competitiv dosarele de primării și vor fi punctate în funcție de criterii clare”, a scris Diana Buzoianu.

Printre criteriile de evaluare se află contribuția primăriilor, cuprinsă între 5% și 15%, dar și maturitatea proiectelor. Diana Buzoianu a spus că vor fi punctate primăriile care au deja documentele necesare pentru investiții.

Diana Buzoianu a anunțat că vor avea loc dezbateri publice

O atenție deosebită va fi acordată și comunităților care se află în procedură de infringement din cauza lipsei infrastructurii de apă și canalizare.

„A venit momentul să ștergem această pată rușinoasă pentru comunitățile care riscă să atragă amenzi colosale pentru România pentru că nu au fost realizate investițiile necesare la timp”, a mai spus Diana Buzoianu.

Vor fi luate în calcul și comunitățile aflate în dezvoltare, iar numărul de branșamente va fi un criteriu important pentru ca fondurile să fie direcționate către proiecte care asigură efectiv accesul locuitorilor la rețelele de apă și canalizare.

„Vom finanța proiecte care chiar duc apa și canalizarea în curțile oamenilor, nu doar proiecte care nu vor fi folosite niciodată după finalizarea investițiilor”, a mai spus Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că vor avea loc dezbateri publice și discuții cu toate structurile asociative ale autorităților locale. Potrivit acesteia, invitațiile pentru aceste întâlniri au fost deja transmise.