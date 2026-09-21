UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că partidele care și-au exprimat susținerea necondiționată pentru guvernul Siegfried Vasile Mureșan nu au majoritatea necesară, iar prezentarea în Parlament cu doar 160–170 de voturi ar putea adânci criza politică. Dacă negocierile arată că Mureșan nu poate obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire, UDMR sugerează că premierul desemnat ar trebui să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament. „Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia”, a declarat Hunor care a precizat că formațiunea sa politică va lua o decizie mâine.

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Kelemen Hunor: E foarte departe de a avea 233 de voturi

După ce PSD a anunțat că nu va vota guvernul Mureșan, lui Kelemen Hunor îi este clar că viitorul executiv nu are nicio șansă să treacă în Parlament.

„Important este că, în acest moment, ceea ce a rămas din vechea coaliție, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru învestire”, a spus liderul UDMR.

El a precizat că a discutat în ultimele zile cu Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz și că negocierile cu PNL și USR vor continua, însă conducerea UDMR se va reuni marți pentru a lua o decizie oficială.

UDMR așteaptă programul de guvernare

Înainte de a hotărî dacă susține viitorul Executiv, UDMR vrea să se lămurească asupra programului de guvernare și a mai multor chestiuni legate de fiscalitate, buget, investiții, dezvoltarea economică și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Kelemen Hunor a arătat că decizia finală va depinde atât de programul de guvernare, cât și de rezultatul negocierilor pentru formarea unei majorități.

„Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi – dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 – 170 de voturi sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan”, a declarat liderul UDMR.

Dacă Siegfried Mureșan va ajunge la votul din Parlament, UDMR va trebui să hotărască dacă îl susține.

„Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a adăugat Kelemen Hunor.

„Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

Președintele UDMR spune că negocierile nu au avansat suficient și că formațiunea sa nu dorește să participe la un vot fără șanse reale de reușită.

„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită învestirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile vor continua luni seară și marți, principalele teme fiind programul viitorului Executiv și condițiile în care acesta ar putea fi prezentat comisiilor și apoi plenului Parlamentului.

Simion: Nu vom vota guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor

După ce Biroul Politic Național al PSD a decis, luni, să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, și președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen (n.r. – de la Camera Deputaților) și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris Simion pe Facebook.