Prima pagină » Știri politice » UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd

UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd

UDMR decide mâine dacă se implică în negocierile pentru formarea guvernului. Kelemen Hunor: Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că partidele care și-au exprimat susținerea necondiționată pentru guvernul Siegfried Vasile Mureșan nu au majoritatea necesară, iar prezentarea în Parlament cu doar 160–170 de voturi ar putea adânci criza politică. Dacă negocierile arată că Mureșan nu poate obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire, UDMR sugerează că premierul desemnat ar trebui să-și depună mandatul înaintea votului din Parlament. „Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia”, a declarat Hunor care a precizat că formațiunea sa politică va lua o decizie mâine.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Kelemen Hunor: E foarte departe de a avea 233 de voturi

După ce PSD a anunțat că nu va vota guvernul Mureșan, lui Kelemen Hunor îi este clar că viitorul executiv nu are nicio șansă să treacă în Parlament.

„Important este că, în acest moment, ceea ce a rămas din vechea coaliție, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru învestire”, a spus liderul UDMR.

El a precizat că a discutat în ultimele zile cu Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz și că negocierile cu PNL și USR vor continua, însă conducerea UDMR se va reuni marți pentru a lua o decizie oficială.

UDMR așteaptă programul de guvernare

Înainte de a hotărî dacă susține viitorul Executiv, UDMR vrea să se lămurească asupra programului de guvernare și a mai multor chestiuni legate de fiscalitate, buget, investiții, dezvoltarea economică și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Kelemen Hunor a arătat că decizia finală va depinde atât de programul de guvernare, cât și de rezultatul negocierilor pentru formarea unei majorități.

Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi – dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 – 170 de voturi sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan”, a declarat liderul UDMR.

Dacă Siegfried Mureșan va ajunge la votul din Parlament, UDMR va trebui să hotărască dacă îl susține.

Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a adăugat Kelemen Hunor.

„Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

Președintele UDMR spune că negocierile nu au avansat suficient și că formațiunea sa nu dorește să participe la un vot fără șanse reale de reușită.

Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită învestirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile vor continua luni seară și marți, principalele teme fiind programul viitorului Executiv și condițiile în care acesta ar putea fi prezentat comisiilor și apoi plenului Parlamentului.

Simion: Nu vom vota guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor

După ce Biroul Politic Național al PSD a decis, luni, să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, și președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen (n.r. – de la Camera Deputaților) și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris Simion pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Victor Negrescu anunță că viitorul Guvern nu trebuie redus la persoane și afirmă că România trebuie să producă securitate, nu doar să facă achiziții
18:54
Victor Negrescu anunță că viitorul Guvern nu trebuie redus la persoane și afirmă că România trebuie să producă securitate, nu doar să facă achiziții
FLASH NEWS Bani pentru primăriile fără apă și canalizare. Diana Buzoianu a anunțat un program de 1,5 miliarde de lei
18:47
Bani pentru primăriile fără apă și canalizare. Diana Buzoianu a anunțat un program de 1,5 miliarde de lei
FOTO Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri: ”Căline, Căline, poporul e cu tine!”
17:44
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri: ”Căline, Căline, poporul e cu tine!”
REACȚIE Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Siegfried Mureșan că face „o greșeală”, atunci când spune că PSD „nu este proeuropean”
17:44
Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Siegfried Mureșan că face „o greșeală”, atunci când spune că PSD „nu este proeuropean”
FLASH NEWS Zelenski merge la ONU pentru a cere presiuni globale asupra Rusiei: „Diplomația trebuie să acționeze”
17:38
Zelenski merge la ONU pentru a cere presiuni globale asupra Rusiei: „Diplomația trebuie să acționeze”
PROTEST George Simion denunță „presiuni” pentru votarea guvernului Mureșan, după descinderea la domiciliul lui Călin Georgescu
17:23
George Simion denunță „presiuni” pentru votarea guvernului Mureșan, după descinderea la domiciliul lui Călin Georgescu
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Ce se întâmplă doctore
3 zodii care își pot schimba radical direcția la final de septembrie. Decizii importante în dragoste, bani și carieră
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Tot ce trebuie să știi despre echinocțiul din 23 septembrie 2026. Vor fi ziua și noaptea egale?
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
TURISM Castelul Bran, în top 10 cele mai populare castele din Europa în 2026. Ce loc ocupă România
18:45
Castelul Bran, în top 10 cele mai populare castele din Europa în 2026. Ce loc ocupă România
EMISIUNI Mihai Popescu, fost luptător Antitero: „Majoritatea celor care vin la mine sunt oameni de afaceri”. Cât costă 12 ședințe de autoapărare
18:30
Mihai Popescu, fost luptător Antitero: „Majoritatea celor care vin la mine sunt oameni de afaceri”. Cât costă 12 ședințe de autoapărare
FINANCIAR Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale
18:28
Reforma vamală a UE intră în vigoare. O nouă autoritate și o platformă europeană de date vor înlocui treptat sistemele naționale
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:19
Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 22 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
18:18
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 22 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
TEHNOLOGIE Google lansează laptopurile cu AI integrat. De la cât pornește prețul și când vor fi disponibile în Europa
18:16
Google lansează laptopurile cu AI integrat. De la cât pornește prețul și când vor fi disponibile în Europa

Cele mai noi

Trimite acest link pe