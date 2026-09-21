Mihai Popescu, fost luptător al Brigăzii Antiteroriste din cadrul Serviciului Român de Informații, a vorbit la „Martorii” despre antrenamentele de autoapărare pe care le oferă. Acesta afirmă că majoritatea persoanelor care vin la el sunt oameni de afaceri. El subliniază că pregătirea are ca scop învățarea tehnicilor de autoapărare. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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„Oamenii de afaceri vin să învețe să se apere”

Invitat la „Martorii”, Mihai Popescu a explicat că majoritatea persoanelor care vin să se antreneze cu el sunt oameni de afaceri. El subliniază că antrenamentele pe care le oferă sunt axate pe partea tehnică și pe autoapărare, fără componentă tactică. Acesta a precizat că nu transmite cursanților ceea ce a învățat sau a predat în cadrul SRI ori al Brigăzii Antiteroriste.

„Oamenii care au venit la mine să se antreneze, marea majoritate sunt oameni de afaceri. Marea majoritate. Adică de hobby, aiurea îți spun că nu știu cum să o clasific, au venit doar doi tineri pe care i-am avut eu. În rest, oameni de afaceri, care vor să se apere. Eu nu fac pur și simplu un antrenament. Te învăț foarte multe lucruri legate tehnice și de autoapărare. Nu predau nimic tactic. Adică lumea să nu creadă că eu fac ceva tactic, ce am învățat eu sau am predat altora. În serviciu sau în cadrul Brigăzii Antitero, nu.”, a declarat fostul luptător.

„Autoapărarea este pentru ei și familia lor, nu ca să facă rău altcuiva”

Fostul luptător al Brigăzii Antiteroriste spune că merge frecvent în poligonul de la Joița. Acesta menționează că a observat o creștere a numărului de persoane care vin la antrenamente. El subliniază că scopul ar trebui să fie autoapărarea, nu pregătirea pentru război.

„Eu merg foarte des și predau în poligonul Joița. Îi cunosc și pe ceilalți, dar încă n-am ajuns la ei. Dar cel mai des merg în poligonul Joița și foarte mulți oameni sunt acolo. Din ce în ce mai mulți. Nu știu dacă neapărat pe fondul situației care se întâmplă la graniță, poate oamenii ar trebui în primul rând să înțeleagă și sper că dacă ei vin la poligon, să vină cu scopul de a învăța să se apere. Nu de a duce vreun război, pentru că nu e pentru ei. Și să înțeleagă că autoapărarea asta e pentru ei și familia lor. Așa ar trebui să vadă. Nu ca să facă rău altcuiva.”, a declarat Mihai Popescu.

Mihai Popescu a explicat că un abonament cu el, care include 12 ședințe de antrenament, costă 1.000 de euro. La această sumă se adaugă taxele pentru poligon, de aproximativ 800 de euro.