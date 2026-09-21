Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook că discuțiile legate de formarea viitorului guvern trebuie desfășurate în jurul a ceea ce se poate face concret pentru România, iar guvernul nu trebuie să fie redus la persoane sau funcții. Negrescu reiterează cele zece priorități naționale, prezentate în luna august, și subliniază că programul trebuie așezat înaintea negocierilor pentru funcții și voturi.

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„Discuția despre viitorul Guvern nu trebuie redusă la persoane, funcții sau la cine votează pe cine. Trebuie să discutăm despre ce facem concret pentru România, în contextul în care actualul program de guvernare a eșuat, iar economia suferă. Partidul Social Democrat a prezentat încă din august zece priorități naționale și a spus foarte clar: programul trebuie să vină înaintea negocierii funcțiilor și a voturilor”, a explicat Negrescu.

Victor Negrescu spune că interesele României la nivel european trebuie negociate mult mai ferm

Europarlamentarul PSD atrage atenția că România are nevoie de o relansare economică, nu de noi tăieri și majorări de taxe, și transmite că România trebuie să își apere mai ferm interesele în dialogul cu Bruxellesul.

„Pentru noi sunt câteva lucruri esențiale. România are nevoie de relansare economică, nu doar de noi tăieri și taxe. Avem nevoie de investiții, reindustrializare, energie la prețuri competitive, sprijin pentru companiile românești și locuri de muncă mai bine plătite. România trebuie să își apere mult mai ferm interesele la nivel european. Intrăm într-o etapă decisivă a negocierilor privind bugetul european 2028–2034. Trebuie să protejăm fondurile pentru coeziune și agricultură, dezvoltarea rurală și investițiile regionale și să obținem resurse suplimentare pentru educație, sănătate, infrastructură și competitivitate.”

Europarlamentarul PSD subliniază nevoia de transparență, după experiența cu PNRR

Reprezentantul PSD trage un semnal de alarmă după deznodământul PNRR și afirmă că este necesară transparența în ceea ce privește banii pierduți și proiectele nefinalizate din PNRR. Acesta mai spune că banii veniți de la Uniunea Europeană trebuie să ajungă, în mod real, în economia României.

„Fondurile europene trebuie să ajungă efectiv în economie și în comunitățile locale. După experiența PNRR, avem nevoie de transparență cu privire la banii pierduți și proiectele rămase în urmă și de o pregătire serioasă a viitorului Plan Național și Regional, prin care România va accesa fondurile europene după 2027.”

Negrescu: România trebuie să producă securitate, nu doar să facă achiziții

Victor Negrescu mai evidențiază faptul că România trebuie să producă mijloace de apărare și nu să se limiteze la achiziții. Acesta spune că țara noastră are nevoie de investiții în industria românească și de transferuri tehnologice.

„În domeniul apărării, România trebuie nu doar să cumpere securitate, ci și să producă securitate: investiții în industria românească de apărare, transfer tehnologic, producție locală și integrarea companiilor noastre în lanțurile europene de producție”, relevă mesajul publicat de Victor Negrescu. Iar reforma statului trebuie să însemne servicii publice mai bune, nu doar reduceri făcute contabil. Educația, sănătatea, administrația locală și protejarea celor vulnerabili trebuie să rămână priorități. Acestea sunt lucrurile despre care trebuie să discutăm. Cerem un program clar, termene, surse de finanțare și asumarea unor obiective concrete pentru România. Punem pe primul loc prioritățile României”, a concluzionat europarlamentarul PSD Victor Negrescu.