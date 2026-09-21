Lituania nu recunoaște rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei, a declarat luni ministrul de externe Kęstutis Budrys. Oficialul lituanian a criticat desfășurarea scrutinului și organizarea alegerilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Așa-numitele alegeri pentru Duma de Stat a Rusiei nu au fost nici libere, nici corecte. Opoziția a fost reprimată, vocile independente au fost reduse la tăcere, iar observatorii OSCE nu au fost lăsați să participe. Organizarea unor alegeri simulate în teritoriile ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional. Nu vom recunoaște niciodată aceste rezultate”, a scris Kęstutis Budrys pe rețelele de socializare.

Teritoriile ucrainene unde s-a desfășurat scrutinul

Rusia a organizat alegerile pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat între 18 și 20 septembrie. Scrutinul a fost primul pentru parlamentul rus de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Votul s-a desfășurat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în părți din Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, precum și în Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Ucraina și statele occidentale nu recunosc aceste teritorii ca parte a Rusiei.

Rusia Unită a obținut 355 de mandate

Partidul Rusia Unită, formațiunea susținută de președintele Vladimir Putin, a obținut 355 dintre cele 450 de mandate ale camerei inferioare a Parlamentului rus.

Rezultatul este superior celui obținut de partid la alegerile din 2016, când Rusia Unită a câștigat 343 de mandate, stabilind la acel moment un record.

BNS notează că rezultatul oferă partidului lui Vladimir Putin o majoritate și mai mare în Duma de Stat. Alegerile s-au desfășurat în condițiile în care partidele critice la adresa președintelui rus au fost interzise.

Partidul anti-război Yabloko, exclus de la alegeri

Partidul liberal Yabloko, singura formațiune înregistrată care a avut o poziție explicită împotriva războiului din Ucraina, a fost exclus de pe lista federală. Mai mulți candidați care au criticat războiul au fost, de asemenea, împiedicați să participe.

Reuters a relatat înaintea scrutinului că majoritatea candidaților anti-război au fost excluși de la alegeri, iar partidul Yabloko se confrunta cu presiuni din partea autorităților.