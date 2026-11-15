Cu ce înlocuiești carnea în post ca să nu ai stări de slăbiciune: Alimentele vegetale pline de proteine.

Cu ce înlocuiești carnea în post ca să nu ai stări de slăbiciune

Mulți credincioși se întreabă cum pot evita stările de slăbiciune în timpul postului. Este esențial să înlocuiești carnea cu surse de proteine vegetale dense nutritiv, care conțin fier și vitamine din complexul B.

Atunci când renunți la carne, organismul își pierde principala sursă de fier caloric și proteine complete.

Iată cele mai bune alimente vegetale care te vor ajuta să rămâi sătul și plin de energie.

Leguminoase

Sunt cele mai sățioase și au un conținut ridicat de fier și fibre.

Să luăm exemplul lintei (verde, maro sau roșie), care oferă 18 grame de proteine per cană (gătită).

Mai există năutul, bogat în proteine și fibre, ideal pentru humus sau copt la cuptor drept gustare crocantă.

Să nu ignorăm nici fasolea (neagră, roșie, boabe), o sursă excelentă în combinație cu orez, pentru a forma proteina completă.

De asemenea, o cană de mazăre aduce în jur de 9 grame de proteine și este foarte ușor de digerat.

Derivate din soia

Soia este una din puținele plante care conține toți aminoacizii esențiali, la fel ca și carnea.

Poți consuma în post tofu, tempeh sau texturat de soia (bucățele sau felii).

Pseudocerealele și cerealele integrale

Aduc nu doar proteine, ci și carbohidrați complecși, care eliberează energia treptat și previn scăderile bruște de glicemie.

„Pariază” pe quinoa, hrișca și ovăzul integral.

Oleaginoase și semințe

Semințele de cânepă (3 linguri oferă 10 g de proteine de înaltă calitate), semințele de chia și de dovleac (pline de fier, magneziu și acizi grași Omega3), migdalele și nucile românești (o mână de nuci reprezintă gustarea perfectă de după amiază), toate sunt potrivite pentru post.

Cum eviți oboseala în post

În primul rând, combină corect alimentele (ex: orez cu fasole, humus cu lipie integrală etc).

De asemenea, adaugă mereu vitamina C peste mâncarea de linte, năut sau spanac, pentru a tripla absorbția fierului.

Nu trăi doar cu cartofi prăjiți, pâine, covrigi și pateu vegetal, deoarece aceste produse nu sunt sănătoase și îți dau energie doar pentru moment.

Nu în ultimul rând, bea multă apă și odihnește-te, deoarece, uneori, starea de leșin sau slăbiciune este doar deshidratare sau lipsă de săruri minerale.

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