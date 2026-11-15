Abonamentul TV nou de la Digi RCS-RDS România, care costă doar 0.6 euro (3 lei) pe lună. Ce primești de acești bani.

Abonamentul TV nou de la Digi RCS-RDS România, care costă doar 0.6 euro (3 lei) pe lună

Seri de film, fără compromisuri. Poți urmări producții precum „Beetlejuice” și „MEGAN”.

Fără reclame și ore pierdute căutând ce să vezi, doar dai play pe Film Now, la un super preț de 0,6 euro pe lună, anunță Digi RCS-RDS România.

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Ce filme poți vedea pe Film Now la calitate HD

Vezi filme premiate și recunoscute, ai parte de claritate HD, ai TV în buzunar, deoarece Film Now este și o aplicație mobilă.

Cinefilii pot viziona, la o pungă de popcorn, filme precum „Creed”, cu Sylvester Stallone și Michael B. Jordan, „Ambulance”, cu Jake Gyllenhaal, „Crăciun de coșmar”, cu David Harbour și John Lequizamo, „Jeanne du Barry”, cu Johnny Depp, „Furiosa: Saga Mad Max”, cu Anya Taylor-Joy și Chris Hemsworth și multe altele.