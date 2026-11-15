Două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, la gurile de vărsare ale brațelor Dunării. Incidentul vine la doar o zi după ce o navă cargo a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, iar în zona Insulei Șerpilor a fost detectată o țintă aeriană.

Duminică dimineață, un petrolier sub pavilion grecesc și un vrachier au fost cuprinse de incendii în urma incidentelor. Însă flăcările au fost stinse de echipajele aflate la bord. Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost înregistrate victime, informează Mediafax.

Două nave lovite de drone în apropiere de Sulina

Ministerul Apărării a transmis că două nave au fost lovite de drone în apropiere de Sulina, chiar la gurile de vărsare ale brațelor Dunării. Câte un incendiu a izbucnit pe fiecare vas, acestea fiind stinse de echipajele navelor.

Două nave au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Un petrolier și un vrachier navigau în apropierea gurilor de vărsare ale brațelor Dunării, atunci când s-a produs incidentul. Ambele nave erau comerciale, au raportat autoritățile maritime civile.

Două incendii, lichidate de echipajele de bord

Prima navă lovită de drone a fost petrolierul EVIA PETROL V. Vasul, sub pavilion grecesc. A fost atacat în jurul orei 21:10. Incidentul s-a produs la doar 4 mile marine de Sulina, în direcția sud-est, și a fost urmat de un incendiu la bord.

Vrachierul MARSOL se afla la 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina atunci când a fost, de asemenea, lovit de drone. În jurul orei 21:45, echipajul de bord a dat alarma. Și în acest caz a izbucnit un incendiu.

În ambele situații, echipajele de la bordul navelor au lichidat complet incendiul. Ministerul Apărării Naționale mai precizează că nu au fost înregistrate victime.