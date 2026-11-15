China a testat primul avion electric COMAC cu echipaj la bord. Cât poate zbura aeronava viitorului cu o singură încărcare

Producătorul chinez COMAC a efectuat primul zbor cu echipaj al aeronavei electrice CE-25A, în provincia Shandong. Avionul, proiectat pentru transportul a 19 pasageri, poate atinge o viteză de croazieră de 300 km/h.

China a efectuat un nou test în cadrul dezvoltării aviației electrice, după ce producătorul de stat COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) a anunțat primul zbor cu echipaj al aeronavei CE-25A. Testul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, pe Aeroportul Binzhou Dagao, din provincia Shandong, în estul țării.

Potrivit postului public de televiziune CCTV, citat de Reuters, la bordul aeronavei s-au aflat doi piloți și un inginer responsabil cu testele de zbor. Este prima dată când acest model a fost testat cu persoane la bord, după mai multe luni de zboruri autonome.

Prototipul la scară reală, conceput pentru transportul a 19 pasageri, fusese prezentat publicului în luna octombrie, însă producătorul desfășurase deja o serie de verificări în zbor.

Cât a durat primul zbor cu echipaj al avionului electric CE-25A

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Binzhou Dagao și a efectuat manevrele prevăzute în programul de testare, fără să fie raportate probleme tehnice.

Conform datelor prezentate de presa de stat chineză, avionul a rămas în aer timp de 16 minute și 38 de secunde, interval în care a parcurs 60,4 kilometri. Întreaga operațiune de testare, inclusiv activitățile desfășurate la sol, a durat 57 de minute și 46 de secunde.

Sursa video – X/@reporterenato

COMAC a transmis că sistemele aeronavei au funcționat normal, iar rezultatele obținute au corespuns obiectivelor stabilite pentru acest zbor.

Ce autonomie și ce viteză are avionul electric chinezesc

CE-25A este prezentat drept prima aeronavă comercială electrică dezvoltată de COMAC. Modelul este destinat transportului regional de pasageri, pe distanțe relativ scurte, între orașe.

Potrivit caracteristicilor tehnice anunțate de producător, avionul are o capacitate maximă admisă de 19 pasageri, o autonomie în zbor de circa 400 de km. Aeronava electrică are în jur de 10 tone și atinge o viteză de croazieră de 300 km/h la o altitudine de 2.400 de metri.

Aeronava utilizează un sistem de propulsie electrică distribuită, cu 10 motoare canalizate montate pe aripi. Acestea asigură propulsia fără utilizarea motoarelor convenționale cu reacție alimentate cu combustibil de aviație.