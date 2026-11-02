Postul Crăciunului 2026 | Când începe, cât durează și în ce zile este dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2026 începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, acesta durează 40 de zile și reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru creștinii ortodocși.

Pe parcursul postului, credincioșii respectă anumite restricții alimentare, însă calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește. În 2026, sunt 15 zile în care este permis consumul de pește, potrivit datelor prezentate în calendarul bisericesc.

Când începe Postul Crăciunului în 2026 și când se termină

În anul 2026, Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, inclusiv. Cele 40 de zile de post sunt dedicate pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, celebrată în fiecare an pe 25 decembrie.

Lăsatul secului are loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Aceasta este ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce înainte de intrarea în post.

Postul Nașterii Domnului nu presupune doar renunțarea la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire sufletească, prin rugăciune, cumpătare, iertare și fapte bune.

Câte zile durează Postul Crăciunului 2026

Postul Crăciunului durează 40 de zile, începând cu 15 noiembrie și până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Această perioadă are rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Pe lângă respectarea regulilor alimentare, Biserica îi îndeamnă pe creștini să acorde mai multă atenție vieții spirituale, rugăciunii și ajutorării celor aflați în nevoie.

Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

În timpul Postului Nașterii Domnului există mai multe zile în care credincioșii au dezlegare la pește. În 2026, acestea sunt repartizate în lunile noiembrie și decembrie.

Zilele cu dezlegare la pește în noiembrie 2026

În luna noiembrie, credincioșii au dezlegare la pește în următoarele zile:

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

22 noiembrie;

23 noiembrie;

28 noiembrie;

29 noiembrie;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Zilele cu dezlegare la pește în decembrie 2026

În luna decembrie, zilele în care este permis consumul de pește sunt:

1 decembrie;

2 decembrie;

3 decembrie;

5 decembrie;

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;

7 decembrie;

12 decembrie;

13 decembrie;

19 decembrie.

Acestea sunt cele 15 zile cu dezlegare la pește menționate în calendarul prezentat. Credincioșii pot consuma pește în aceste zile, respectând totodată celelalte rânduieli ale postului.

Ce alimente sunt interzise în Postul Crăciunului

Din punct de vedere alimentar, Postul Crăciunului presupune renunțarea la produsele de origine animală. În zilele obișnuite de post nu se consumă:

carne și preparate din carne;

lapte și produse lactate, precum brânză, iaurt, unt sau smântână;

ouă și preparate care conțin ouă.

În zilele cu dezlegare, este permis și consumul de pește. De asemenea, în anumite zile există dezlegare la ulei și vin, conform calendarului bisericesc.

Printre alimentele care pot fi consumate în timpul postului se numără legumele, fructele, cerealele, leguminoasele, nucile și semințele. Produsele dulci sunt permise dacă nu conțin ingrediente de origine animală.

Care este semnificația Postului Nașterii Domnului

Postul Crăciunului are o semnificație religioasă deosebită pentru credincioșii ortodocși. Cele 40 de zile nu reprezintă doar o perioadă de restricții alimentare, ci și un timp dedicat curățirii sufletești și apropierii de Dumnezeu.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să se roage mai mult, să evite conflictele, să ierte, să se împace cu cei cu care au avut neînțelegeri și să îi ajute pe cei aflați în dificultate.

Postul se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, iar pe 25 decembrie creștinii sărbătoresc Nașterea Domnului.

Postul Crăciunului 2026: Date esențiale

Data începerii: 15 noiembrie 2026;

Lăsatul secului: 14 noiembrie 2026;

Data încheierii: 24 decembrie 2026;

Durata: 40 de zile;

Numărul zilelor cu dezlegare la pește: 15;

Sărbătoarea Crăciunului: 25 decembrie 2026.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)