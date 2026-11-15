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Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL

Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
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Gheorghe Dumitru Neag, proprietarul sălii de bal unde a avut loc petrecerea nunții fiicei fostului premier Ilie Bolojan, este câștigătorul unui lung șir de contracte cu Primăria Oradea, păstorită în acest moment chiar de Florin Birta, moștenitorul lui Ilie Bolojan și nuntaș. Firmele sale au fost bune la toate, de la reconstrucția parcurilor, la construcții de alei pietonale sau chiar catering pentru evenimentele publice. În total, conform datelor centralizate de Gândul, Neag a obținut, prin firmele sale, de cel puțin 85 de milioane de lei (17 milioane de euro) din contracte publice cu autoritățile locale din Oradea și Bihor. De altfel, patronul Neag a fost și subordonatul direct al lui Ilie Bolojan, în perioada în care acesta era șeful Consiliului Județean Bihor, iar actualul om de afaceri era consilier județean.

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, s-a măritat sâmbătă, 14 noiembrie, cu antreprenorul Daniel Bota, fost fotbalist și, așa cum îl descrie presa locală, fost coleg de liceu al miresei.  Este vorba despre sala de evenimente „Palazzo Grand Hall”, proaspăt deschisă în luna mai a acestui an, pe care proprietarii o descriau, în momentul inaugurării, drept „un palat regal”. De altfel, oamenii din spatele maiestuosului „palazzo” sunt soții Natalia și Gheorghe Dumitru Neag, ale căror afaceri nu se limitează doar la domeniul HoReCa. Aceștia sunt implicați, printre altele, în contracte uriașe cu autoritățile locale din Bihor.

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Rude, parteneriate și încrengături politice

Firma care operează „Palazzo Grand Hall” din Oradea este Balearia Food SRL, deținută în proporții egale de Gheorghe Dumitru Neag și de Adrian-Dănuț Țeț. Acesta din urmă poarte numele de familie al lui Beniamin Țeț, nimeni altul decât cumnatul primarului Oradei, liberalul Florin Birta, unul dintre colaboratorii de cursă lungă ai fostului premier Ilie Bolojan, scrie ebihoreanul.ro.

Sursa foto: Termene.ro

Sursa foto: Termene.ro

Gheorghe Dumitru Neag, proprietarul Palazzo, care a ocupat funcția de consilier județean din partea PNL între anii 2016 și 2024, este proprietarul mai multor firme care au sediul social pe Strada Ciheiului, nr. 67, Oradea, adică adresa unde se află sala de evenimente care găzduiește nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

Sursa foto: Termene.ro

Proprietarul Palazzo, contracte de sute de milioane de lei cu Primăria Oradea, în parteneriat cu alte firme

Una dintre firmele deținute de Gheorghe Neag este Flodor Transcom SRL, unul dintre principalii jucători în domeniul de construcții la nivelul județului Bihor, cu contracte în valoare de peste 200 de milioane de lei obținute doar în anul 2026, în colaborare cu alte firme, prin licitații publice organizate de municipalitate, conform datelor furnizate de platforma termene.ro

Sursa foto: Termene.ro

Pe de altă parte, datele din sistemul electronic de achiziții publice arată că același Neag, proprietar al firmei Flodor, a obținut, prin procedură de achiziții normale și simplificate contracte în valoare de aproximativ 183 de milioane de lei. Suma este mult mai mare deoarece contractele nu au fost câștigate în mod singular de firmele lui Neag, ci în parteneriat cu alte companii, deci au împărțit veniturile.

În 2025, chiar Primăria Oradea, condusă de Florin Birta, considerat moștenitorul lui Ilie Bolojan, se lăuda cu o alocare de 55 de milioane de lei pentru reconstruirea unor parcuri. Ca o coincidență – sau nu – toate contractele au fost câștigate de aceeași companie – Flodor Transcom SRL, cu excepția unuia, care i-a revenit firmei Nord Conforest S.A.

Nord Conforest, este, de altfel, un partener de achiziții publice al Flodor, așa cum arată și ultimul contract câștigat, în captura de mai jos:

De asemenea, Dumitru Neag, tatăl lui Gheorghe Neag, a fost unul dintre administratorii firmei Flodor Transcom și, totodată, proprietarul Asfamixt, firmă care a obținut contracte uriașe de la Consiliul Județean Bihor în perioada în care instituția era condusă de liberalul Radu Țîrle, unul dintre rivalii actualului lider PNL, Ilie Bolojan, în perioada 2011-2012.

Nu în ultimul rând, un alt asociat al lui Gheorghe Dumitru Neag, cu care fostul consilier județean colaborează în cadrul Cooperativei Agricole Mirtilus Transilvania, este Andreea Mălan, fiica actualului președinte al Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.

Comentarii 1
  • Gheorghe Militaru

    Dragi mari jurnalisti, de ce nu faceti aceiasi profunda cercetare si despre afacerile lui Simonis, Stanescu si ceilalti protejati PSD. Nu este ordin pe unitate decat pentru Bolojan si USR.Din punctul meu de vedere este apa de ploaie ceea ce faceti daca nu sunteti echidistanti.

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