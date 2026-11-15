Meteorologii, în alertă: vortexul polar s-a prăbușit cu mult mai devreme decât era așteptat. Cât de afectată va fi vremea din România

Fără precedent în istoria măsurătorilor: vortexul polar – sistemul de vânturi care contribuie la menținerea aerului extrem de rece în regiunea arctică – s-a prăbușit cu mult mai devreme decât era de așteptat! Meteorologii sunt în alertă din cauza acestui fenomen atmosferic fără precedent pentru luna noiembrie.

Este cea mai timpurie perturbare majoră văzută la vortexul polar în istoria observațiilor.

Ce s-a întâmplat cu vortexul polar

După o încălzire bruscă a stratosferei de deasupra Arcticii, vortexul polar a înregistrat o schimbare neobișnuită a circulației vânturilor la mare altitudine. Dar, acest fenomen trebuia să aibă loc mult mai încolo. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile, de la începutul măsurătorilor meteo, vortexul polar a căzut cel mai devreme la final de noiembrie, nu la mijlocul lunii.

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Schimbarea ar putea avea consecințe importante asupra vremii din emisfera nordică, inclusiv în Europa. Acum, meteorologii se așteaptă să urmeze perioade cu temperaturi mult sub valorile obișnuite.

Vortexul polar este un sistem vast de vânturi puternice care circulă în jurul Polului Nord, la altitudini de zeci de kilometri. În condiții normale, acesta contribuie la izolarea aerului foarte rece în regiunea arctică. Pe măsură ce se apropie iarna, vortexul se întărește, atingând de regulă intensitatea maximă în lunile de iarnă.

Din când în când, circulația vortexului este perturbată de un fenomen cunoscut drept încălzire stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming – SSW). Iar când apare un astfel de episod, temperatura din stratosferă poate crește rapid și vânturile dominante își pot reduce viteza sau chiar inversa direcția.

Din cauza acestui fenomen, vortexul polar poate slăbi puternic, fapt ce modifică radical circulația atmosferică la scară continentală.

În 2026, prăbușirea vortexului polar s-a produs neobișnuit de devreme, chiar înainte ca iarna meteorologică să înceapă în emisfera nordică.

Valuri succesive de frig năprasnic peste Europa?

Potrivit Mediafax, perturbarea vortexului polar crește probabilitatea unor schimbări ale circulației atmosferice care pot permite aerului arctic să avanseze spre sud. Când se întâmplă asta, unele regiuni din Europa pot înregistra scăderi importante de temperatură, cu episoade de ger și ninsori puternice.

Trebuie precizat că efectele unei încălziri stratosferice bruște nu sunt neapărat imediate. Orice modificare apărută la altitudini mari are capacitatea de a influența circulația atmosferică din apropierea solului chiar și după câteva zile sau săptămâni.

Deocamdată, meteorologii spun că nu se poate stabili cu certitudine care regiuni vor fi afectate și cât de puternice ar putea deveni eventualele episoade de frig.

O altă particularitate a fenomenului este momentul producerii sale. În noiembrie, temperaturile din Arctica și Siberia nu au coborât încă la nivelurile extreme caracteristice mijlocului iernii, ceea ce ar putea limita intensitatea unor eventuale invazii de aer rece.

Cât de afectată va fi România

Și România s-ar putea afla printre țările influențate indirect de perturbarea vortexului polar. Pentru ca aerul polar să ajungă în România, este necesară o configurație atmosferică favorabilă, care să permită transportul maselor de aer rece dinspre nordul sau nord-estul continentului.

În funcție de evoluția anticiclonilor și a zonelor de joasă presiune, Europa Centrală și de Est poate experimenta perioade de răcire accentuată. Totuși, există și scenarii în care aerul foarte rece rămâne concentrat în alte regiuni ale emisferei nordice.