Elena Udrea avansează un scenariu exploziv: „Am o teorie, Simion face jocul lui Bolojan”

Elena Udrea a comentat protestul care a avut loc sâmbătă în București. Fostul ministru a abordat în special relația dintre AUR, PNL și Ilie Bolojan, punctând că liderul AUR, George Simion, nu ar fi străin de intențiile personale ale premierului demis.

Fosta șefă a Cancelariei lui Traian Băsescu a atras atenția că în viitor ar putea să iasă în stradă mult mai mulți oameni, profund nemulțumiți de măsurile luate de Guvern.

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„Cred că ar fi greu, dacă nu se amestecă Serviciile”

În dialogul cu jurnalistul Ion Cristoiu, Elena Udrea a făcut o comparație între protestele organizate în trecut și cele de acum. Politiciana a evidențiat rolul serviciilor secrete în organizarea marilor proteste de acum un deceniu. Udrea a subliniat că mobilizarea unor mase mari de oameni nu mai este la fel de ușoară ca în urmă cu câțiva ani. În opinia sa, protestele de amploare din perioada 2017-2018 au beneficiat de o organizare mult mai puternică.

„Pe vremuri PDL aduna zeci de mii de oameni ține și de alte vremuri, dar aș spune că ar putea să mai adune. Pe de altă parte, politica făcută cu mase, cu mulțimi de oameni în stradă, s-a cam pierdut prin 2014-2015.

Cred că ar fi greu, dacă nu se amestecă Serviciile, să scoată oameni în stradă pentru domnul Bolojan. Mă gândesc că nu se va întâmpla asta, cu mânuțele și telefoanele aprinse. Cred că nu vor putea organiza un protest serios. Mă refer la PNL. (…) Dacă nu există o organizare din partea unor instituții care pot mobiliza firme mari, corporații și angajați, așa cum s-a întâmplat în 2017 sau 2018, este greu să iasă românii într-un număr foarte mare. Din păcate, spun asta.

Acelea (n.r – în perioada lui Liviu Dragnea) erau foarte bine organizate. Erau proteste în care se exprimau idei care nu aveau legătură cu obiectul propriu-zis al manifestației. De exemplu, se protesta împotriva Ordonanței 13, dar revendicările erau cu totul altele decât cele referitoare la conținutul ordonanței. Erau mai bine organizate și aveau în spate instituții de forță ale statului, care aveau grijă să existe și consecințe.”, a declarat Udrea în cadrul unei emisiuni difuzate la Realitatea Plus,

PNL nu are nicio legătură cu Călin Georgescu

Ion Cristoiu: Spre surprinderea mea, cei de la PNL au dat un comunicat oficial prin care sprijină această decizie.

Elena Udrea: Probabil tocmai pentru a nu fi asociați cu o eventuală degenerare a protestului. În al doilea rând, protestul are ca principală revendicare eliberarea domnului Călin Georgescu. Or, PNL nu are nicio legătură cu Călin Georgescu. Mai mult, domnul Bolojan era președinte interimar atunci când candidatura lui Călin Georgescu a fost interzisă. Un partid care spune că respectă statul de drept nu poate ieși în stradă pentru a cere eliberarea unui om, chiar dacă există premisele că acesta ar putea fi ținut acolo în mod abuziv.

Ion Cristoiu: Credeți că incidentele de până acum sau cele care ar putea apărea sunt rezultatul unor provocări ale băieților de la Operations Forces sau oamenii sunt pur și simplu furioși?

Udrea: Eu am o teorie

În final, Elena Udrea a avansat, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, o teorie proprie, potrivit căreia George Simion îi face jocul fostului premier Ilie Bolojan. Acest scenariu a fost confirmat, susține fostul ministru PDL, de acțiunile lui Simion în timpul desemnării lui Adrian Veștea ca premier.