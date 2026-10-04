Rețeta simplă de ciuperci în oțet pentru iarnă: Cum prepari o conservă gustoasă și aromată

Vrei să te bucuri de gustul ciupercilor și în lunile de iarnă? Le poți conserva foarte simplu, chiar și acasă.

Ghebele, pleurotus sau shiitake sunt potrivite pentru rețeta simplă de ciuperci în oțet pentru sezonul rece, care nu necesită să fii „doctor” în bucătărie, subliniază știrileprotv.ro.

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Ciupercile pot fi culese din pădure sau cumpărate de la supermarket. Câteva ingrediente și pași simpli sunt suficiente pentru a obține o conservă gustoasă și aromată.

Cum pregătești ciupercile pentru iarnă?

Pentru această rețetă, ai nevoie de ciupercile tale preferate, apă și sare iodată.

Alternativ, poți pune ghebe în oțet și va trebui să folosești un oțet de 6 grade.

Ingrediente pentru saramură

1 litru de apă

10 grame de sare neiodată

Ingrediente pentru ghebe în oțet

1 litru de apă

200 ml oțet de 6 grade

10 grame de sare neiodată

Desigur, poți combina mai multe tipuri de ciuperci și le poți conserva în saramură sau în oțet, după cum preferi.

Cum alegi și pregătești ciupercile

Pentru o conservă delicioasă, este important să mergi pe „mâna” ciupercilor proaspete, ferme și fără urme de stricăciune.

Poți folosi ghebe, pleurotus, shiitake sau alte soiuri potrivite pentru conservare.

Dacă ai cules ciupercile din pădure, verifică-le cu atenție înainte de preparare și îndepărtează orice mizerie.

Primul pas este curățarea temeinică a ciupercilor. Spală bine ciupercile pentru a îndepărta impuritățile, apoi pune-le în apă clocotită și lasă-le să fiarbă timp de 2-3 minute.

După această primă fierbere, aruncă apa și clătește ciupercile. Acestea sunt acum pregătite pentru a fi conservate în borcane.

Pentru varianta în saramură, se folosește o concentrație de sare de 1%. La fiecare litru de apă se adaugă 10 grame de sare iodată.

Saramura se fierbe și se toarnă fierbine peste ciupercile așezate în borcane.

Cum se prepară ciupercile în oțet: Ghid complet

Ciuperci în oțet

Ingrediente:

1 litru de apă

200 ml oțet de 6°

10 g sare neiodată

Ciuperci și condimente: piper, dafin, usturoi, muștar etc.

Preparare: