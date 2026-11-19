Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, în cadrul unei vizite efectuate joi, 19 noiembrie, la filiala din Buzău a formațiunii, că Uniunea Salvați România pregătește o alianță cu Partidul Național Liberal pentru o revenire la guvernare, în contextul alegerilor parlamentare din 2028. Amintim că, după învestirea Guvernului Niculescu, atât USR, cât și PNL s-au retras în opoziție.

„Lucrăm spre o colaborare inclusiv o alianță electorală între USR și PNL. Suntem două partide diferite, dar în acest moment ne unește acest obiectiv să dăm României o guvernare care respectă cetățenii, care nu bagă banii în cutii de pantofi și care îmbunătățește viața oamenilor”, a declarat Dominic Fritz.

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„Singuri nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară”

Dominic Fritz a recunoscut că nici formațiunea pe care o conduce și nici cea a liberalilor nu pot întruni îndeajuns de multe voturi, în contextul unei candidaturi individuale, motiv pentru care au decis să-și unească forțele.

„Suntem conștienți că singuri, USR singuri sau PNL singuri, nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară pentru a oferi această alternativă”, a explicat acesta.

„Trebuie să dăm acestei țări o alternativă”

Liderul USR a adus în discuție fuziunea dintre PNL și partidul lui Ludovic Orban „Forța Dreptei” sub umbrela „Polul Modernității”, inițiativă politică din care va face parte și formațiune lui Fritz. Potrivit lui Fritz, obiectivul acestei reconfigurări politice este o alternativă la presupusă „alianță PSD-AUR”.