Au fost desemnate cele mai accesibile târguri de Crăciun din Europa pentru persoanele cu mobilitate redusă. Acest nou studiu a luat în calcul factori precum distanța față de mijloacele de transport public accesibile persoanelor cu mobilitate redusă și proporția suprafețelor denivelate din zona înconjurătoare, pentru a realiza clasamentul.

Pe baza unui studiu realizat de Muick Sandy, un magazin britanic specializat în echipamente de mobilitate, echipa a analizat cinci factori: distanța până la o toaletă accesibilă, existența parcărilor accesibile, accesul la transportul în comun fără trepte, ponderea suprafețelor accidentate sau denivelate în zona înconjurătoare și disponibilitatea facilităților de accesibilitate.

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Fiecărui factor i s-a acordat un punctaj ponderat (din 20), care a fost ulterior transformat într-un scor general de accesibilitate (din 100) – Strasbourg obținând un scor de 88,49 și clasându-se astfel pe primul loc, potrivit Euronews.

Târgul din orașul care se autointitulează „capitala Crăciunului” a fost apreciată pentru faptul că se află la doar 23 de metri de mijloace de transport în comun fără trepte, în timp ce doar 5% din suprafața evaluată a fost considerată accidentată sau denivelată.

„Târgurile de Crăciun reprezintă o parte esențială a sezonului festiv pentru milioane de oameni; totuși, aspecte aparent simple – precum un teren denivelat, o distanță mare față de parcările accesibile sau lipsa unor facilități adecvate – pot îngreuna considerabil vizita pentru persoanele cu mobilitate redusă”, a declarat Ben Kenny, director în cadrul Muick Sandy.

„Ceea ce reiese din cercetare este faptul că accesibilitatea nu depinde de un singur element. O piață poate dispune de facilități excelente, dar dacă vizitatorii sunt nevoiți să parcurgă o distanță considerabilă de la parcare sau de la stația de transport în comun, acest lucru poate crea, totuși, un obstacol.”

Cele mai accesibile târguri de Crăciun din Europa

Deși Strasbourg a ocupat primul loc, a fost urmat îndeaproape de Birmingham, din Regatul Unit, cu un scor de 88,36. Orașul din regiunea West Midlands a fost singurul care a obținut punctajul maxim pentru facilitățile de accesibilitate: vizitatorii se află la 110 metri de o toaletă accesibilă, la 158 de metri de o parcare accesibilă și la 113 metri de mijloace de transport în comun fără trepte.

Germania, țara în care au apărut primele târguri de Crăciun, are patru astfel de piețe în top 10, inclusiv Baden-Baden, pe locul al treilea. Frankfurt s-a clasat pe locul al patrulea, urmat de Dresda pe locul al optulea și Nürnberg pe locul al nouălea. Viena, din Austria, a completat primele cinci poziții.

Top 10 târguri de Crăciun accesibile din Europa

Strasbourg, Franța – 88,49

Birmingham, Regatul Unit – 88,36

Baden-Baden, Germania – 69,92

Frankfurt, Germania – 67,51

Viena, Austria – 66,25

Rotterdam, Țările de Jos – 66,02

Londra, Regatul Unit – 60,89

Dresda, Germania – 60,79

Nürnberg, Germania – 59,65

Manchester, Regatul Unit – 56,60