Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat joi, la sediul NATO din Bruxelles, cu secretarul general adjunct al Alianței, Radmila Shekerinska, despre dezvoltarea sistemului medical.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, că a discutat, la sediul NATO din Bruxelles, cu secretarul general adjunct al Alianței, Radmila Shekerinska, despre dezvoltarea cooperării medicale și pregătirea sistemului de sănătate pentru situații de criză.

Potrivit lui Rogobete, Ministerul Sănătății continuă investițiile în extinderea numărului de paturi și dotarea acestora cu echipamente. Acesta a precizat că principalul subiect al discuției a fost nevoia de construi un sistem de sănătate bine pregătit pentru situații urgente, pregătit să răspundă cât mai eficient nevoilor pacienților.

„Astăzi, la sediul NATO din Bruxelles, m-am întâlnit cu doamna Radmila Shekerinska, secretarul general adjunct al NATO, pentru a discuta despre provocările din sănătate și despre dezvoltarea cooperării în domeniul medical.

Am vorbit despre nevoia de a construi un sistem de sănătate mai bine pregătit pentru situații de criză și mai capabil să răspundă nevoilor pacienților:

Mai multe paturi de terapie intensivă. România are în prezent aproximativ 2.700 de paturi ATI complet echipate, față de un necesar estimat la 4.000. Împreună cu Banca Mondială, continuăm să dezvoltăm terapia intensivă, prin extinderea numărului de paturi și dotarea lor cu echipamente.

Mai mulți profesioniști în sănătate. Susținem creșterea progresivă a resursei umane și deblocarea posturilor pentru medici specialiști și primari, asistenți medicali, infirmiere, kinetoterapeuți, farmaciști, biologi, personal TESA și alte categorii indispensabile sistemului. În spatele fiecărui serviciu medical funcțional se află o echipă de profesioniști”, a transmis mininstrul Sănătății.

„Sănătatea este o componentă esențială a siguranței naționale”

De asemenea, Alexandru Rogobete a precizat că la discuție aeu participat și dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Doris Șerban, reprezentantul permanent al României la NATO. Alte teme centrale abordate au fost accesul sigur la medicamente, investițiile în infrastructura critică și în sistemele de urgență, combaterea dezinformării medicale, dar și siguranța cibernetică în sănătate.

„Acces sigur la medicamente inovatoare și generice. Întreruperile de producție și discontinuitățile în aprovizionare sunt o provocare pentru întreaga Europă. Ne dorim ca România să beneficieze de mecanisme europene și de cooperare cu NATO care să contribuie la protejarea accesului pacienților la tratamente.

Securitate cibernetică în sănătate. Protejarea datelor pacienților, a sistemelor digitale și a infrastructurilor critice este necesară pentru continuitatea serviciilor medicale.

Investiții în infrastructura critică și în sistemele de urgență, pentru ca România să fie mai bine pregătită să răspundă situațiilor de criză.

Combaterea dezinformării medicale. Am discutat despre impactul pe care informațiile medicale false îl pot avea asupra încrederii în actul medical și despre folosirea dezinformării în cadrul atacurilor hibride care urmăresc decredibilizarea sistemelor de sănătate.

La întâlnire am participat alături de dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și de Doris Șerban, reprezentantul permanent al României la NATO.

Îi mulțumesc doamnei secretar general adjunct pentru primirea călduroasă și pentru discuțiile concrete. Continuăm să dezvoltăm parteneriatul cu NATO, pentru ca sprijinul și cooperarea dintre aliați să contribuie la un sistem de sănătate mai sigur și mai puternic pentru români.

Sănătatea este o componentă esențială a siguranței naționale și a rezilienței noastre colective.

O să fie bine!”, a adăugat Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.