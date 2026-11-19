Polițiștii au descoperit un adevărat arsenal de război după 30 de descinderi desfășurate astăzi pe raza județului Argeș.Nu mai puțin de 24 de arme, peste 1.500 de elemente de muniție și sute de articole pirotehnice, cumpărate ilegal de pe internet, au fost găsite de oamenii legii în urma perchezițiilor.

Unde au avut loc descinderile din Argeș și ce au descoperit polițiștii

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din Argeș, acțiunea s-a desfășurat simultan în mai multe localități din județul Argeș. 11 au avut loc în municipiul Pitești și comunele limitrofe, încă 12 în orașul Costești și comunele Slobozia,Negrași, Hârsești, Bârla, Suseni și Buzoești. Poliția a mai descins și în municipiul Câmpulung, dar și în comunele Bughea de Sus, Mihăești, Leordeni, Călinești și Bogați.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că mai multe persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 52 de ani, care nu dețin autorizații legale, ar fi cumpărat armele și muniția de pe internet.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat un arsenal format din 13 pistoale și 10 arme lungi, o arbaletă cu 22 de săgeți și 29 de cutii cu muniție neletală. Pe lângă acestea, au fost găsite și 52 de butelii cu CO2, folosite pentru replici de arme, dar și 209 articole pirotehnice din categoria P1.

Urmează expertize criminalistice și cercetări penale

Bunurile ridicate, cu excepția articolelor pirotehnice, vor fi predate specialiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Argeș pentru efectuarea expertizelor. Articolele pirotehnice au fost lăsate în custodia unui operator economic autorizat până la finalizarea anchetei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, sub supravegherea procurorilor, pentru infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prevăzută de articolul 342,alineatul 2 din Codul penal, și operațiuni fără drept cu articole pirotehnice, conform Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Reprezentanții Poliției Argeș precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.