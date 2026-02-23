Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat

Postul Paștelui reprezintă o etapă importanta care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026.

Pe toată durata postului, credincioșii respectă atent toate restricțiile culinare, iar mâncărurile lor nu trebuie să conțină carne sau alte produse de origine animală. Cel mai îndrăgit preparat al românilor sunt sarmalele, însă rețeta de post conține orez și ciuperci, ideală pentru perioada aceasta, relatează Click!

Ingrediente pentru sarmale de post cu ciuperci

1-2 căpatani de varza murata sau dulce (in functie de marimea verzei, dar si de calitatea frunzelor)

500 de grame de ciuperci proaspete

200 de ml. de orez cu bobul rotund, spălat si zvântat

1 țelina mică (radacina)

2 morcovi mari

2 cepe mari

150 de ml. de bulion de roșii

60 de ml. de ulei

1 legătura de mărar

1 legatura de cimbru

2 foi de dafin

sare si piper

Mod de preparare

Morcovii răzuiți sunt dați pe răzătoarea mare, împreună cu țelina și cu ceapa, apoi se pun la călit într-o cratiță cu ulei, la foc mic, timp de 4-5 minute. Ciupercile tocate mărunt se adaugă peste legume și se amestecă foarte bine, apoi se călesc încă 2-3 minute. După ce focul este oprit, se adaugă sare și piper, mărarul tocat și frunzele de cimbru.

Sarmalele se împachetează în frunze de varză acră, se așază în oală și se pun la fiert la foc mic. Primul semn că sarmalele sunt gătite este varza moale, care poate fi înțepată cu furculița.

Sfaturile preoților pentru Postul Paștelui

Părintele Dan Damaschin a vorbit pentru credincioșii care vor să urmeze Postul Paștelui cu sfințenie, și care își doresc să știe ce au de făcut. Pe lângă restricțiile alimentare, aceștia trebuie să fie atenți la comportamentul lor, deoarece postul reprezintă o perioadă de curățire trupească, dar mai ales sufletească.

„Pe parcursul celor 40 de zile ale Paștelui 2026, credincioșii respectă restricțiile alimentare impuse, renunțând la carne, ouă, lactate și alte produse derivate. Această perioadă de abstinență alimentară urmărește să susțină purificarea sufletească și apropierea de Dumnezeu. Singurele excepții sunt zilele cu dezlegare la pește, stabilite de biserică, care permit consumul acestuia și mențin un echilibru între respectarea tradiției și rigorile postului. Pentru cei care pornesc pentru prima dată pe calea postului, și nu numai, primul pas este decizia de a începe cu inima deschisă. Nu trebuie să ne temem de greșeli sau de eșec: postul nu reprezintă o competiție sau un examen, ci o călătorie spirituală către purificare și apropiere de Dumnezeu. Deși vor apărea provocări, scopul final rămâne același: să ne găsim inima curată, plină de iubire față de aproapele nostru și, mai presus de toate, față de Dumnezeu”, a explicat preotul Dan Damaschin, potrivit Digi24.

