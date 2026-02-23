Prima pagină » Social » Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat

Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat

23 feb. 2026, 16:43, Social
Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat

Postul Paștelui reprezintă o etapă importanta care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată duminică, 12 aprilie 2026.

Pe toată durata postului, credincioșii respectă atent toate restricțiile culinare, iar mâncărurile lor nu trebuie să conțină carne sau alte produse de origine animală. Cel mai îndrăgit preparat al românilor sunt sarmalele, însă rețeta de post conține orez și ciuperci, ideală pentru perioada aceasta, relatează Click!

Ingrediente pentru sarmale de post cu ciuperci

  • 1-2 căpatani de varza murata sau dulce (in functie de marimea verzei, dar si de calitatea frunzelor)
  • 500 de grame de ciuperci proaspete
  • 200 de ml. de orez cu bobul rotund, spălat si zvântat
  • 1 țelina mică (radacina)
  • 2 morcovi mari
  • 2 cepe mari
  • 150 de ml. de bulion de roșii
  • 60 de ml. de ulei
  • 1 legătura de mărar
  • 1 legatura de cimbru
  • 2 foi de dafin
  • sare si piper

Mod de preparare

Morcovii răzuiți sunt dați pe răzătoarea mare, împreună cu țelina și cu ceapa, apoi se pun la călit într-o cratiță cu ulei, la foc mic, timp de 4-5 minute. Ciupercile tocate mărunt se adaugă peste legume și se amestecă foarte bine, apoi se călesc încă 2-3 minute. După ce focul este oprit, se adaugă sare și piper, mărarul tocat și frunzele de cimbru.

Sarmalele se împachetează în frunze de varză acră, se așază în oală și se pun la fiert la foc mic. Primul semn că sarmalele sunt gătite este varza moale, care poate fi înțepată cu furculița.

Sfaturile preoților pentru Postul Paștelui

Părintele Dan Damaschin a vorbit pentru credincioșii care vor să urmeze Postul Paștelui cu sfințenie, și care își doresc să știe ce au de făcut. Pe lângă restricțiile alimentare, aceștia trebuie să fie atenți la comportamentul lor, deoarece postul reprezintă o perioadă de curățire trupească, dar mai ales sufletească.

„Pe parcursul celor 40 de zile ale Paștelui 2026, credincioșii respectă restricțiile alimentare impuse, renunțând la carne, ouă, lactate și alte produse derivate. Această perioadă de abstinență alimentară urmărește să susțină purificarea sufletească și apropierea de Dumnezeu. Singurele excepții sunt zilele cu dezlegare la pește, stabilite de biserică, care permit consumul acestuia și mențin un echilibru între respectarea tradiției și rigorile postului. Pentru cei care pornesc pentru prima dată pe calea postului, și nu numai, primul pas este decizia de a începe cu inima deschisă. Nu trebuie să ne temem de greșeli sau de eșec: postul nu reprezintă o competiție sau un examen, ci o călătorie spirituală către purificare și apropiere de Dumnezeu. Deși vor apărea provocări, scopul final rămâne același: să ne găsim inima curată, plină de iubire față de aproapele nostru și, mai presus de toate, față de Dumnezeu”, a explicat preotul Dan Damaschin, potrivit Digi24.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
FLASH NEWS MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
15:38
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
FLASH NEWS Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă
12:52
Teleorman: Reținut de polițiști după ce și-a terorizat familia. Și-a bătut și amenințat soția, apoi și-a amenințat cu moartea propria mamă
VIDEO Un campion la box fără mănuși rupe tăcerea. Andrei Năstac: „În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport. E 80% bătaie de stradă”
11:30
Un campion la box fără mănuși rupe tăcerea. Andrei Năstac: „În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport. E 80% bătaie de stradă”
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
FLASH NEWS Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
17:39
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată

Cele mai noi

Trimite acest link pe