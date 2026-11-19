Revista britanică The Economist a publicat principalele previziuni în raportul anual „Lumea în Anul 2027”, ilustrate tot printr-o copoertă cu mesaje ascunse, dar în culori sumbre – alb, negru și roșu. Copera indică tensiune, pericol, amenințare, instabilitate și conflicte în Anul Caprei după calendarul chinezesc.

Lumea va fi în continuare devastată de crize interconectate.În copertă realizată de artistul Cleon Peterson, se pot distinge următoarele:

liderii lumii G7 adunați laolaltă – pot fi recunoscuți cu ușurință Giorgia Meloni, Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Ursula von der Leyen, înconjurați de steaguri;

un beduin călare pe cămilă cu două piramide egiptene, doi palmieri și semiluna cu un cer roșu pe fundal;

un turn de telecomunicații, un avion, un Trump Tower, doi lideri mondiali care își stâng mâna și un iaht;

un turn de arhitectură rusească ce reprezintă Turnul Spasskaya din Moscova și un bărbat colorat cu roșu călare pe un cal negru, alături de o clepsidră și o conductă petrolieră spartă;

o urnă de vot și un bocanc, precum și statuia din Piața Republicii din Paris;

un creier cibernetiuc, grafice cu bani, jetoane, un automobil Tesla încălcat, o seringă cu medicamente, Trezoreria SUA și un cercetător care face teste și un set de cosmetice în centru;

trei teatre de război: primul indică un război naval cu un portavion înlănțuit de pe care decolează avioane, cu rafinării petroliere pe fundal, al doilea indică un război în câmp deschis între două tancuri, al treilea este un oraș bombardat de drone și rachete;

în partea de jos a copertei sunt figuru umane care stau la cort, un grup de oameni care privesc spre un glob de cristal, un astronom care se uită printr-un telescop cu o pagodă și un munte pe fundal și pășune cu vaci șu un fermier;

în stânga este un robot spărgător de bănci care tocmai a furat dintr-un seif, un incendiu de vegetație, Poarta Indiană din Mumbai, populație monitorizată de o cameră video și cu drapelul Chinei pe un ecran;

o rachetă spațială care decolează șo un satelit.

Ce înseamnă toate acestea?

Confrutări politice interne intense în SUA între Trump și Congresul controlat de democrați; Criza prelungită din strâmtoarea Ormuz va fuce la urmări resimțite peste granițele Orientului Mijlociu – se vor modifica fluxuri energetice, raporturile de putere regională și relațiile dintre SUA și aliații săi, în timp ce Israelul caută să se reabiliteze într-o epocă post-Netanyahu. Persistă pericolul penuriei de îngrășăminte și combustibil; Riscul confruntării dintre China și Taiwan care ar putea afecta producția de cipuri, industria auto, electronicele, dezvoltarea AI și infrastructura de comunicații O transformare a Europei într-o nouă eră a populismului, dar afundată în continuare în datorie și vulnerabilă financiar. O nouă criză financiară. AI, între revoluție tehnologică și bulă financiară. Fenomenul Super El Nino care ar putea să persiste până în februarie 2027, cu efecte la scară globală. Tratamentele de slăbit devin mai accesbile și mai răspândite, afectând industria alimentară, moda, cosmeticele, sălile de fitness și asigurările de sănătate. Cercetarea privind longevitatea ar putea fi reluată. Sunt anticipate lansări comerciale mai ieftine în industria aerospațială. Filmele mai ieftine vor avea mai mult succes după modelul filmului de groază „Obsession”.

The Economist susține că 2027 este definit ca anul decăderii lui Trump, accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale și a prelungirii războiului din Orientul Mijlociu.

Într-un editorial separat, Tom Standage a enumerat 10 trenduri de urmărit în 2027:

Epoca post-Trump: este un an marcat de și mai multe ordine executive, lupte judiciare cu un Congres ostil, proiecte grandioase, dar și de veto. Autorul neagă că Trump va fi o rață șchioapă și că va fi mai degrabă o pasăre furioasă – Angry Bird, nu Lame Duck. Șocurile economice de după războiul cu Iran Fenomenul „Super El Nino”, care presupune valuri de căldură extremă, incendii mai devastatoare Tensiunile pe seama inteligenței artificiale – autorul spune că filmul „Star Wars” este mai relevant în 2027 ca niciodată, chiar dacă are 50 de ani Avântul dreptei populiste în Europa după ce alegerile din Franța care ar putea fi câștigate de Marine Le Pen Piața la fel de volatilă Riscul izbucnirii unui război dintre China și Taiwan Efectul Ozempic Noi misiuni spațiale mai ieftine după ce racheta Starship a lui Elon Musk își va demonstra capabilitățile de a transporta sateliți în spațiu Resetarea Hollywood – noul James Bond, Avengers Secret Wars care marchează finalul a unei epoci de 20 ani în istoria Marvel Cinematic Universe și începutul unei noi faze, succesul raportat de tot mai multe filme de buget mic pe YouTube, refacerea francizei Star Wars.

Sursa Foto: The Economist