Vladimir Putin a anunțat, în cadrul conferinței de presă de la Shenzhen, imediat după summitul trilateral la care au participat și Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, că Moscova a transmis o invitație oficialilor europeni pentru a veni la negocieri în Rusia cu scopul de a clarifica poziția acestora față de războiul din Ucraina.

Președintele rus a precizat că invitația a fost transmisă prin canale diplomatice și reprezintă o etapă preliminară înainte de stabilirea formatului final al negocierilor de pace.

„Trebuie să înțelegem ce va aduce Europa în aceste negocieri. Așadar, prin canale diplomatice, i-am invitat pe europeni să vină la Moscova pentru a-și stabili poziția”, a declarat Putin reporterilor în China. „După aceea, vom decide în ce format vom continua dialogul cu Ucraina”.

Putin a susținut că Rusia nu se opune participării Europei la negocierile de pace, dar vrea să înțeleagă exact ce aduce aceasta la masa tratativelor. De asemenea, partea americană insistă ca reprezentanții europeni să fie incluși și ei în procesul de negociere.

Deși invitația a fost transmisă de către Rusia, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a refuzat să precizeze dacă UE a răspuns la invitația de a veni la Moscova.

„Mă voi abține de la a comenta acest lucru deocamdată”, le-a spus Peskov reporterilor.

Președintele rus a recunoscut că este inutil să se discute despre arhitectura de securitate din Europa fără prezența europenilor la masă. Mai mult, acesta a menționat că Ucraina are dreptul la propria securitate, dar nu în detrimentul securității Rusiei.

Oficiali europeni din grupul E3, format din Franța, Germania și Marea Britanie au discutat o posibilă întâlnire cu rușii. Un consilier pe probleme de securitate națională din una dintre aceste țări a vorbit în ultimele zile cu consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, pentru a aranja o întâlnire, iar Ușakov a sugerat organizarea acesteia la Moscova.

În paralel cu summitul trilateral din China, la Berlin are loc joi o întâlnire a Coaliției de Voință, care urmează să discute despre concluziile întâlnirii dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. În acest sens, emisarii americani i-au informat pe europeni despre concluziile întâlnirii de la Shenzhen.

Trimisii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au reluat negocierile conduse de SUA cu Ucraina și Rusia la Abu Dhabi săptămâna trecută, pentru prima dată din februarie. Apoi, au purtat discuții separate cu Putin la Moscova și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Dublin, pentru a încerca să avanseze în atingerea unui acord de pace.

Europenii au fost însă deranjați de faptul că Washingtonul a precizat că Statele Unite sunt pregătite să discute „o arhitectură europeană de securitate mai amplă”, ca parte a unui acord de pace. Deși a acceptat discuții paralele și consultări cu Rusia pe această temă în urma presiunilor SUA, Europa dorește ca orice acord privind securitatea continentului să vină după un acord de pace cu Ucraina.

Statele europene sunt însă de părere că NATO și organismele internaționale, precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa îndeplinesc deja rolul de securitate, iar Rusia a încălcat orice angajament prin invadarea Ucrainei.

În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Rusia vrea să își încheie aventura militară după ce își atinge toate obiectivele în Ucraina.

„Rusia vrea să-și atingă obiectivele și să oprească imediat acest lucru. Ar fi de dorit ca aceste obiective să fie atinse pașnic”, a spus Peskov. „Dar pentru a face acest lucru, cineva din Kiev trebuie să ia decizii responsabile.”