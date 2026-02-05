Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior

Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior

05 feb. 2026, 17:36, Rețete
Secretul bucătăriei maghiare. Cartofi prăjiți, crocanți la exterior și pufoși la interior
FOTO - Caracter ilustrativ

Aparent, dar neadevărat, cartofii prăjiți sunt un preparat la îndemâna oricui. Există o singură rețetă și două ingrendiente, cartofi și ulei. Nimic mai fals. Sunt zeci de rețete care mai de care cu secretele ei. Cartofii pot fi pai, rondele, tăiați în patru, cu coajă, fără; prăjiți în ulei, untură, cu unt, fără; se pot adăuga ceapă, usturoi în coajă etc etc.

Dar, în multe bucătării din Ungaria se folosește o metodă mai puțin cunoscută la noi, care presupune opărirea cartofilor înainte de prăjire și folosirea unui ingredient simplu, dar eficient: bicarbonatul de sodiu. Rezultatul este surprinzător: cartofi crocanți la exterior, dar foarte moi și pufoși în interior, cu o textură diferită de varianta clasică românească, recomandă Click.

Fentă – Opărirea cartofilor

După ce cartofii sunt curățați și tăiați în bastonașe sau felii mai groase, aceștia se pun într-o oală cu apă clocotită în care se adaugă o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu la aproximativ 2 litri de apă.

Cartofii se fierb doar 3–4 minute. Nu trebuie să fie complet gătiți, ci doar ușor înmuiați la suprafață. Bicarbonatul schimbă structura exterioară a cartofului, făcând ca stratul de la suprafață să devină ușor sfărâmicios. Exact acest lucru va crea crusta crocantă în timpul prăjirii.

După opărire, cartofii se scurg bine și se lasă la răcit câteva minute. Unele gospodine îi agită ușor într-o strecurătoare sau într-un bol, astfel încât marginile să se zdrențuiască puțin — un detaliu care va face cartofii și mai crocanți.

Este foarte important ca, înainte de prăjire, cartofii să fie bine uscați. Orice urmă de apă va provoca stropi de ulei și va împiedica rumenirea corectă.

Prăjirea corectă face diferența

Cartofii se prăjesc în ulei bine încins, în porții mici, pentru a nu scădea temperatura uleiului. Dacă tigaia este prea plină, cartofii vor fierbe în loc să se prăjească și nu vor deveni crocanți.

În multe gospodării din Ungaria se folosește un amestec de ulei și puțină untură, care oferă o aromă mai bogată și ajută la obținerea unei cruste mai ferme.

Cartofii trebuie lăsați să se rumenească fără a fi amestecați prea des. După ce capătă o culoare aurie, se scot pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de grăsime.

Condimentarea se face abia la final, cât cartofii sunt încă fierbinți. Pe lângă sare, se adaugă adesea boia dulce sau afumată, usturoi granulat ori verdeață uscată, ceea ce oferă un gust aparte.

Recomandarea autorului: Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Trucul care va face diferența

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Interiorul magnetic ascuns al Soarelui, cartografiat în premieră folosind date din ultimii 30 de ani
PACE ÎN UCRAINA Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
18:43
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
SCANDAL Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
18:35
Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
CONTROVERSĂ După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
18:04
După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
CONTROVERSĂ Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria
17:48
Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria

Cele mai noi

Trimite acest link pe