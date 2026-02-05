Prima pagină » Știri externe » Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria

05 feb. 2026, 17:48, Știri externe
O femeie în vârstă de 28 de ani din Stiria, Austria, a suferit o intervenție chirurgicală majoră în urma unui diagnostic de cancer primit greșit de cancer pulmonar. Acesteia i s-a îndepărtat o parte din plămân, deși nu a fost niciodată bolnavă de cancer.  

În septembrie 2024, femeia a mers la spital cu simptome de febră, frisoane și slăbiciune, potrivit avocatului său, Karin Prutsch-Lang. Investigațiile au arătat doar inflamații, relatează publicația Kronen Zeitung, citată de Libertatea. 

Operată de cancer, deși era sănătoasă 

Proba prelevată de medici a diagnosticat ulterior un adenocarcinom. Medicii i-au recomandat o operație rapidă într-o clinică privată, însă existau și alte rezultate care indicau doar un proces inflamator, nu prezența unei tumori. Însă, abia după operație a fost constatat faptul că pacienta era complet sănătoasă, dar, în realitate, nu a existat niciodată o boală canceroasă. 

„Clienta mea le reproșează medicilor că au acceptat acest rezultat histopatologic, care nu se potrivea cu celelalte investigații, și că diagnosticul de tumoră a fost pus în mod pripit, ceea ce a dus la pierderea unei părți din plămân”, a declarat avocata Prutsch-Lang. 

Consecințele pentru femeie sunt grave. Ea suferă acum de o cicatrice de 17 centimetri pe piept, însoțită de senzații de amorțeală, o capacitate fizică redusă și tulburări severe de anxietate. 

Potrivit avocatei, pacienta a scris chiar scrisori de adio pentru familie înainte de operație, temându-se că nu va supraviețui și că nu va mai putea fi alături de copiii săi.  

Compania regională care administrează spitalele susține, în răspunsul la acțiunea în justiție intentată de femeie, că atât examinarea histopatologică, cât și tratamentul și informarea pacientei au fost realizate „lege artis” (conform regulilor profesionale) și respinge acuzațiile.

