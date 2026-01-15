Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete

Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete

15 ian. 2026, 19:12
Supa cremă de roșii coapte este o minune în blid. Este unul dintre acele preparate care reușesc să îmbine simplitatea ingredientelor cu un gust frust și autentic. Aroma roșiilor coapte lent, ușor caramelizate, vine din bucătăria mediteraneană și din sudul României. Este considerată mâncarea săracului, dar de fapt este o delicatesă la restriște. Poate fi savurată atât într-o zi de iarnă haină, cât și într-o seară liniștită de vară, alături de o felie de pâine uscată fărâmițată în farfurie.

Supa cremă de roșii coapte nu este doar gustoasă, ci și versatilă, putând fi adaptată în funcție de preferințe, ingrediente locale sau stil de viață. Fie că este preparată într-o variantă vegană sau îmbogățită cu smântână ori brânză uscată de oaie sau capră sau parmezan, aceasta rămâne un preparat apreciat de toate vârstele. În unele ocazii merge și cu mămăligă rece. Marele secret, vara, roșiile răscoapte pe grătar, iarna merge și cu uscate pe sfoară/ziar.

Rețetă orientativă

Rețeta clasică de supă cremă de roșii coapte pornește de la câteva ingrediente simple: roșii bine coapte, ceapă, usturoi, ulei de măsline și ierburi aromatice precum busuiocul sau cimbrul. Acestea sunt completate de supă de legume, care ajută la obținerea consistenței dorite. După coacere, ingredientele sunt blenduite până se transformă într-o cremă fină, iar gustul este ajustat cu sare și piper.

Un alt avantaj al acestei supe este faptul că poate fi personalizată foarte ușor. Unii preferă să adauge ardei copți pentru un plus de dulceață, alții optează pentru puțin ardei iute sau boia afumată, pentru o notă ușor picantă. Textura poate fi adaptată prin cantitatea de lichid folosită, iar servirea se poate face cu crutoane, semințe sau ulei aromat.

Mod de preparare, pas cu pas 

Această supă cremă de roșii coapte se prepară relativ simplu, iar procesul începe cu alegerea unor roșii de calitate, bine coapte și aromate. Acestea se spală, se taie în jumătăți și se așază într-o tavă, alături de ceapă și usturoi. Se stropesc cu ulei de măsline și se presară ierburi aromatice, apoi se introduc la cuptor până când devin moi și ușor rumenite.

După coacere, legumele se transferă într-o oală sau într-un blender, unde se adaugă supa de legume fierbinte. Totul se mixează până la obținerea unei consistențe cremoase și omogene. Dacă este necesar, supa se mai poate încălzi câteva minute pe foc, pentru ca aromele să se îmbine perfect. La final, se potrivește gustul cu sare, piper și, opțional, puțină smântână sau lapte vegetal.

Servirea este la fel de importantă ca prepararea. Supa poate fi decorată cu frunze proaspete de busuioc, crutoane crocante sau semințe prăjite. Aceste detalii simple transformă preparatul într-o experiență completă, atât vizual, cât și gustativ.

Această supă cremă de roșii coapte este mai mult decât o simplă rețetă; este o dovada că mâncarea sănătoasă poate fi și extrem de gustoasă. Preparată din ingrediente accesibile și cu un proces clar, aceasta oferă un echilibru perfect între aromă, textură și valoare nutritivă. Fie că este gătită pentru o masă rapidă sau pentru un moment special, supă cremă de roșii coapte rămâne o alegere inspirată, care aduce confort și savoare în orice bucătărie.

