Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete

Supa cremă de roșii coapte este o minune în blid. Este unul dintre acele preparate care reușesc să îmbine simplitatea ingredientelor cu un gust frust și autentic. Aroma roșiilor coapte lent, ușor caramelizate, vine din bucătăria mediteraneană și din sudul României. Este considerată mâncarea săracului, dar de fapt este o delicatesă la restriște. Poate fi savurată atât într-o zi de iarnă haină, cât și într-o seară liniștită de vară, alături de o felie de pâine uscată fărâmițată în farfurie.

Supa cremă de roșii coapte nu este doar gustoasă, ci și versatilă, putând fi adaptată în funcție de preferințe, ingrediente locale sau stil de viață. Fie că este preparată într-o variantă vegană sau îmbogățită cu smântână ori brânză uscată de oaie sau capră sau parmezan, aceasta rămâne un preparat apreciat de toate vârstele. În unele ocazii merge și cu mămăligă rece. Marele secret, vara, roșiile răscoapte pe grătar, iarna merge și cu uscate pe sfoară/ziar.

Rețetă orientativă

Rețeta clasică de supă cremă de roșii coapte pornește de la câteva ingrediente simple: roșii bine coapte, ceapă, usturoi, ulei de măsline și ierburi aromatice precum busuiocul sau cimbrul. Acestea sunt completate de supă de legume, care ajută la obținerea consistenței dorite. După coacere, ingredientele sunt blenduite până se transformă într-o cremă fină, iar gustul este ajustat cu sare și piper.

Un alt avantaj al acestei supe este faptul că poate fi personalizată foarte ușor. Unii preferă să adauge ardei copți pentru un plus de dulceață, alții optează pentru puțin ardei iute sau boia afumată, pentru o notă ușor picantă. Textura poate fi adaptată prin cantitatea de lichid folosită, iar servirea se poate face cu crutoane, semințe sau ulei aromat.