Ciprian Șerban anunță undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni

Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor,a anunțat undă verde pentru Magistrala 6, metroul spre Otopeni.

Potrivit anunțului făcut de Șerban, Guvernul României a aprobat hotărârea inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou.

Undă verde pentru Magistrala 6 – metroul spre Otopeni

Magistrala 6 urmează să lege centrul Bucureștiului de zona de nord și de Aeroportul Internațional Henri Coandă, oferind o alternativă rapidă, modernă și sigură la traficul rutier. Ministrul Transporturilor a transmis că prin acest demers a fost deblocată o etapă esențială a proiectului și va duce Capitala mai aproape de un transport public mai eficient.

