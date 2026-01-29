Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit

Cinci bucătari profesioniști, fiecare cu propria rețetă, au dezvăluit cum să împiedice gustul puiului să fie uscat, dar toți au menționat același ingredient. YouTuber-ul Danny Kim, auto-descris ca fiind un „gurmand neînfricat”, care explorează totul, de la restaurante cu stele Michelin la „mese cu buget redus”, a vorbit cu experții într-un videoclip recent, publică Express.

Toți bucătarii aveau propriile metode, de la bătutul cu un ciocan special la poșare și gătirea în saramură, toți recomandau includerea unui ingredient în amestec. Ingredientul recomandat de bucătarii cu care a vorbit Danny Kim a fost elementul clasic de condimentare, sarea.

Unul dintre bucătarii cu care a vorbit Danny, Ashish Alfred, a recomandat: „Majoritatea oamenilor îl fac la grătar sau îl zdrobesc, apoi îl dau pe pâine și îl prăjesc… noi îl fierbem, așa că îl gătim de fapt în lichid.”

Domnul Alfred a preparat o supă de masă cu apă rece, legume feliate, vin alb, boabe de piper și sare, înainte de a o încălzi ușor.

Între timp, bucătarul-șef Matt Adler, colegul său de la Carusco’s Grocery, a optat pentru o metodă diferită, una care implica mai întâi lovirea puiului cu un ciocan special cu țepi pentru a-l subția și a-l fragezi.

După aceasta, a adăugat un condiment care includea sare, boia de ardei, cayenne, pudră de ceapă, pudră de usturoi și pudră de pui. Matt a început apoi să prăjească sosul cu puțin ulei de măsline, unt, șalote și o varietate de ciuperci.

Al treilea bucătar intervievat de Danny despre adăugarea de sare la un preparat cu pui a fost Vijay Bhardwaj, care lucrează la Dhmaka. El gătește puiul folosind saramură, un amestec de sare, apă și uneori zahăr.

Vijay a spus că a folosit „o cantitate egală de sare și zahăr” înainte de a lăsa puiul să se odihnească în saramură peste noapte, înainte de a-l găti la cuptor a doua zi.

Danny a vorbit apoi cu Treaonne Allen, o persoană cunoscută și sub porecla „Chefchefe”. El a încorporat sare în sosul său de ghimbir și ceapă verde, cu ghimbir, sare, ceapă verde, ulei și aromă de pui bourguignon.

Ultimul bucătar cu care a vorbit Danny a fost un bucătar cu stele Michelin, pe nume Mitsunobu Nagae. El a spus: „Unii bucătari fac saramură, dar pentru mine durează prea mult. Pentru mine, pur și simplu asezonez cu sare.”

După aceasta, a pus puiul într-o pungă cu puțin unt, cimbru, două jumătăți de cățel de usturoi, ulei de trufe și supă de pui înainte de a-l găti la baie de apă.

Acești cinci bucătari nu sunt singurii care comentează cum să faci puiul umed, Erin Clare sugerând că o modalitate de a preveni uscarea este să-l lași să stea înainte de a-l găti sau a-l pune în saramură.

Ea a spus: „Lăsați puiul să stea la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l găti sau, și mai bine, folosiți acele 15 minute pentru a-l pune în saramură.”

