Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit

Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit

29 ian. 2026, 21:33, Rețete
Cum prepari puiul perfect. Cinci bucătari celebri, cu cinci rețete și un singur secret. Ingredientul la care nu te-i fi gândit

Cinci bucătari profesioniști, fiecare cu propria rețetă, au dezvăluit cum să împiedice gustul puiului să fie uscat, dar toți au menționat același ingredient. YouTuber-ul Danny Kim, auto-descris ca fiind un „gurmand neînfricat”, care explorează totul, de la restaurante cu stele Michelin la „mese cu buget redus”, a vorbit cu experții într-un videoclip recent, publică Express.

Toți bucătarii aveau propriile metode, de la bătutul cu un ciocan special la poșare și gătirea în saramură, toți recomandau includerea unui ingredient în amestec. Ingredientul recomandat de bucătarii cu care a vorbit Danny Kim a fost elementul clasic de condimentare, sarea.

Unul dintre bucătarii cu care a vorbit Danny, Ashish Alfred, a recomandat: „Majoritatea oamenilor îl fac la grătar sau îl zdrobesc, apoi îl dau pe pâine și îl prăjesc… noi îl fierbem, așa că îl gătim de fapt în lichid.”

Domnul Alfred a preparat o supă de masă cu apă rece, legume feliate, vin alb, boabe de piper și sare, înainte de a o încălzi ușor.

Între timp, bucătarul-șef Matt Adler, colegul său de la Carusco’s Grocery, a optat pentru o metodă diferită, una care implica mai întâi lovirea puiului cu un ciocan special cu țepi pentru a-l subția și a-l fragezi.

După aceasta, a adăugat un condiment care includea sare, boia de ardei, cayenne, pudră de ceapă, pudră de usturoi și pudră de pui. Matt a început apoi să prăjească sosul cu puțin ulei de măsline, unt, șalote și o varietate de ciuperci.

Al treilea bucătar intervievat de Danny despre adăugarea de sare la un preparat cu pui a fost Vijay Bhardwaj, care lucrează la Dhmaka. El gătește puiul folosind saramură, un amestec de sare, apă și uneori zahăr.

Vijay a spus că a folosit „o cantitate egală de sare și zahăr” înainte de a lăsa puiul să se odihnească în saramură peste noapte, înainte de a-l găti la cuptor a doua zi.

Danny a vorbit apoi cu Treaonne Allen, o persoană cunoscută și sub porecla „Chefchefe”. El a încorporat sare în sosul său de ghimbir și ceapă verde, cu ghimbir, sare, ceapă verde, ulei și aromă de pui bourguignon.

Ultimul bucătar cu care a vorbit Danny a fost un bucătar cu stele Michelin, pe nume Mitsunobu Nagae. El a spus: „Unii bucătari fac saramură, dar pentru mine durează prea mult. Pentru mine, pur și simplu asezonez cu sare.”

După aceasta, a pus puiul într-o pungă cu puțin unt, cimbru, două jumătăți de cățel de usturoi, ulei de trufe și supă de pui înainte de a-l găti la baie de apă.

Acești cinci bucătari nu sunt singurii care comentează cum să faci puiul umed, Erin Clare sugerând că o modalitate de a preveni uscarea este să-l lași să stea înainte de a-l găti sau a-l pune în saramură.

Ea a spus: „Lăsați puiul să stea la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l găti sau, și mai bine, folosiți acele 15 minute pentru a-l pune în saramură.”

Recomandarea autorului: Rețetă de piept de pui suculent și crustă crocantă. Gordon Ramsay a dezvăluit secretul unui preparat delicios

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
FLASH NEWS Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
21:51
Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
21:44
Nicușor Dan spune că vrea să închidă saga numirii șefilor SRI și SIE: Partidele mi-au cerut criterii, nu nume / E momentul să închidem discuția
POLITICĂ Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele
21:33
Președintele a găsit motivele pentru care România are cea mai scumpă energie din UE: piața liberă și taxele
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor”
21:31
Președintele Nicușor Dan comentează crima copiilor din Cenei: „Prima este problema drogurilor”
POLITICĂ Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”
21:15
Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”
FLASH NEWS Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile”
21:07
Nicușor Dan răspunde dacă vede varianta unui guvern fără PSD: „În matematică iei în considerare toate posibilitățile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe