Ingredientul pe care nutriționistul Mihaela Bilic nu-l pune niciodată în sarmale

01 feb. 2026, 14:59, Rețete
Sarmalele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă sunt preparate corect și consumate cu moderație, spune într-o postare mai veche pe Instagram, medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ea a explicat în ce condiții acest preparat tradițional poate fi considerat o opțiune potrivită din punct de vedere nutrițional.

Potrivit acesteia, sarmalele combină carnea, cerealele și legumele, așa cum este recomandat într-o masă completă. Totuși, modul de preparare face diferența. În primul rând, porția trebuie controlată: „porția să fie de 3-5 bucăți, nu o oală întreagă”.

„Sarmalele, cel mai bun exemplu de simbioză între floră și faună”, spune ea.

Un alt aspect important este tipul de carne utilizat: „carnea tocată să fie din pulpă de porc, care are puțină grăsime”.

Ingredientul interzis

Ingredientul care nu ar trebui adăugat deloc în rețeta de sarmale este uleiul. Mihaela Bilic este clară în această privință: „să nu fie adăugat la gătit ulei – de niciun fel!!”.

De asemenea, metoda de gătire este esențială. Sarmalele ar trebui: „să fie fierte în zeamă de varză / borș / suc de roșii”.

În ceea ce privește smântâna, aceasta nu este interzisă, dar trebuie utilizată în cantități foarte mici, dacă nu vrem să luăm în greutate: „smântâna să fie folosită ca decor”.

Pentru stimularea metabolismului, nutriționista recomandă: „să fie însoțite de ardei iute din belșug, ajută la stimularea metabolismului”.

Sarmale pentru siluetă

Cei care țin la siluetă ar trebui să evite garniturile bogate în carbohidrați: „renunțați la mămăligă și consumați sarmalele ca fel unic la o masă”, mai spune Mihaela Bilic.

Medicul subliniază că mesele de sărbătoare nu trebuie să excludă preparatele tradiționale, atâta timp cât sunt respectate aceste reguli. În plus, sarmalele au și efect probiotic.

Concluzia este clară: sarmalele nu sunt incompatibile cu o alimentație echilibrată, însă uleiul adăugat la gătit trebuie eliminat, iar porțiile trebuie controlate.

Mediafax
