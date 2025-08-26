Prima pagină » Actualitate » Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Trucul care va face diferența

Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Trucul care va face diferența

26 aug. 2025, 09:22, Actualitate
Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Trucul care va face diferența
Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei / foto: colaj Envato

Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Pentru această rețetă vei avea nevoie de un truc care va face diferența. Vezi mai jos, în articol, cum prepari acest fel de mâncare, rapid, gustos și crocant.

Există momente când nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru a prepara rețete complicate, iar în alte zile poți avea o petrecere cu musafiri. În unele situații, pregătirea mesei ar putea fi contratimp, dar și o provocare, mai ales atunci când ai dori să mulțumești papilele gustative ale tuturor. Astăzi, vă arătăm cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Cartofii prăjiți și cei pregătiți la cuptor pot reprezenta două opțiuni rapide.

Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți

Există un  truc pe care îl poți folosi la cartofi, pentru a avea o textură crocantă. Mai înainte de toate, curăță cartofii și feliază-i în fâșii subțiri. Pot fi folosiți și cartofii pentru prăjit deja tăiați și ambalați, îndeosebi cei „wedges”. Acești cartofi sunt tăiați în bucăți mai mari.

Apoi, adaugă cartofii într-o oală și fierbe-i, pentru câteva minute, cu apă, sare și puțin oțet de mere. După ce cartofii au fiert, asigură-te că îi vei usca și îi vei condimenta cu ingredientele preferate. Adaugă și puțin ulei.

Apoi, pune cartofii pe o tavă (de preferat unsă cu spray de gătit) și bagă-i la cuptor, pentru a elimina excesul de apă. În același timp, coaja cartofilor se va întări. Cartofii vor fi lăsați timp de 40 de minute, la cuptor, la o temperatură de 220 de grade Celsius. La 20 de minute, cartofii se întorc în tavă, arată Playtech.

Scoate tava cu cartofi din cuptor, lasă-i să se răcească, apoi servește-i după bunul plac. Poftă bună!

Autorul recomandă:

Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine

Supă de fasole verde, rețeta ungurească care nu trebuie ratată. Gospodinele o prepară des datorită gustului bogat

Cum să pregătești o friptură perfectă. Secretul dezvăluit de un renumit chef recomandat de Ghidul Michelin

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Sursă foto: colaj Envato

Citește și

ACTUALITATE Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
11:10
Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
POLITICĂ Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
11:01
Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
ACTUALITATE Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
10:51
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
EXTERNE Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
10:26
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
ACTUALITATE Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
09:52
Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
09:46
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Prima reacție a Arhiepiscopiei, după ce doi preoți au fost filmați fumând și dansând la bară. Unul dintre ei este starețul unei mănăstiri din Suceava
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Evz.ro
Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Andreea Bălan a dat nas în nas cu Amal și George Clooney la una dintre cele mai exclusiviste locații din Como
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce viteză de rotație are Pământul?