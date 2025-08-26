Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Trucul care va face diferența

Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Pentru această rețetă vei avea nevoie de un truc care va face diferența. Vezi mai jos, în articol, cum prepari acest fel de mâncare, rapid, gustos și crocant.

Există momente când nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru a prepara rețete complicate, iar în alte zile poți avea o petrecere cu musafiri. În unele situații, pregătirea mesei ar putea fi contratimp, dar și o provocare, mai ales atunci când ai dori să mulțumești papilele gustative ale tuturor. Astăzi, vă arătăm cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți, fără să folosești prea mult ulei. Cartofii prăjiți și cei pregătiți la cuptor pot reprezenta două opțiuni rapide.

Cum să gătești cei mai crocanți cartofi prăjiți

Există un truc pe care îl poți folosi la cartofi, pentru a avea o textură crocantă. Mai înainte de toate, curăță cartofii și feliază-i în fâșii subțiri. Pot fi folosiți și cartofii pentru prăjit deja tăiați și ambalați, îndeosebi cei „wedges”. Acești cartofi sunt tăiați în bucăți mai mari.

Apoi, adaugă cartofii într-o oală și fierbe-i, pentru câteva minute, cu apă, sare și puțin oțet de mere. După ce cartofii au fiert, asigură-te că îi vei usca și îi vei condimenta cu ingredientele preferate. Adaugă și puțin ulei.

Apoi, pune cartofii pe o tavă (de preferat unsă cu spray de gătit) și bagă-i la cuptor, pentru a elimina excesul de apă. În același timp, coaja cartofilor se va întări. Cartofii vor fi lăsați timp de 40 de minute, la cuptor, la o temperatură de 220 de grade Celsius. La 20 de minute, cartofii se întorc în tavă, arată Playtech.

Scoate tava cu cartofi din cuptor, lasă-i să se răcească, apoi servește-i după bunul plac. Poftă bună!

Autorul recomandă:

Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine

Supă de fasole verde, rețeta ungurească care nu trebuie ratată. Gospodinele o prepară des datorită gustului bogat

Cum să pregătești o friptură perfectă. Secretul dezvăluit de un renumit chef recomandat de Ghidul Michelin

Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani

Sursă foto: colaj Envato