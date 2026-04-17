Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria

Pentru cine dorește o călătorie de neuitat pe ruta București-Istanbul, există opțiuni.

De exemplu, un tren pleacă la 10:46 din Gara de Nord și ajunge a doua zi, la ora 9:56 în gara Halkali din Istanbul.

Este un tren direct, iar durata călătoriei este de 23 de ore și 10 minute.

Prețul unui bilet este de 54.30 euro, adică 276 lei, pentru un loc în vagon cușetă cu 4 locuri.

Călătoria cu trenul între București și Istanbul se realizează mai ales cu trenul internațional „România” (supranumit și „Bosphorus Express”).

Trenul circulă doar în sezonul estival, între lunile iunie-octombrie (datele exacte pentru 2026 vor fi comunicate oficial, în curând.

Se estimează un interval similar celui din 2025 (14 iunie-13 octombrie).

Există un tren cu vagoane directe de tip cușetă care face legătura între cele două orașe.

Traseul este București Nord – Giurgiu Nord – Ruse – Dimitrovgrad – Istanbul (Gara Halkalı).

Cum călătorești în afara sezonului la Istanbul

În afara verii, nu există vagon direct. Trebuie să schimbați trenul cel puțin o dată, de regulă în Dimitrovgrad, Bulgaria, unde vă veți urca în trenul de noapte Sofia-Istanbul.

Biletele pot fi cumpărate de la casele de bilete internaționale ale CFR sau online cu o anticipație de maximum 90 de zile.

Doarece Turcia nu este în Spațiul Schengen, are loc controlul pașapoartelor, noaptea, la granița bulgaro-turcă (Kapikule).

Călătorii trebuie să coboare din tren cu toate bagajele pentru scanare X-ray.

Trenul ajunge în gara Hakali, de la marginea orașului Istanbul. De acolo, puteți lua trenul Marmaray până în centrul istoric (Sirkeci/Sultanahmet).

