Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR SA. Oficialul acuză că în acestea figurau pierderi şi datorii mai mari şi includeau venituri fără acoperire bugetară aprobată legal. De amintit că deplorabilul sistem feroviar românesc înghite anual miliarde de lei de la bugetul de stat, sume care nu se regăsesc defel în condițiile oferite.

Ministrul interimar de la Transporturi avertizează cu privire la managamentul defectuos de la cele două companii care gestionează transportul feroviar, precum și la strategia de cosmetizare a pierderilor uriașe.

Pierderi uriașe la companiile aproape falimentare din circuitul feroviar românesc

„Am respins, în forma în care mi-au fost prezentate, bugetele de venituri şi cheltuieli pentru CFR Călători şi CFR SA. Mi s-a cerut să aprob un buget care oficializa pierderi mai mari şi datorii mai mari. Am refuzat. Am cerut refacerea bugetului pe baza unui plan real, măsurabil şi verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puţine pierderi, nu mai multe.

În bugetul propus, CFR Călători a trecut la „alte venituri” încă 785 de milioane de lei, bani imaginari, bani pe care compania estimează că i-ar mai primi de la stat ca subvenţie pentru serviciul public de transport feroviar, adică pentru operarea trenurilor de călători. Doar că această sumă nu este aprobată în bugetul statului. Practic, au fost trecuţi în buget bani inexistenţi, iar astfel, pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit”, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Tertipul contabil folosit de cele două companii

Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, calculul a fost făcut folosind tariful maxim legal, ca şi cum legea obligă statul să plătească mereu plafonul maxim, lucru total fals. „Am respins categoric acest buget”, a precizat demnitarul.

„Pentru mine, asta nu înseamnă management. Înseamnă cosmetizarea pierderilor şi mutarea notei de plată tot către contribuabili”, a adăugat el.

Modificări urgente și plan concret de reducere a pierderilor

În consecință, Radu Miruţă a cerut eliminarea sumelor care nu au acoperire bugetară legală, axarea bugetului doar pe venituri reale şi aprobate şi un plan concret de eficientizare şi reducere a pierderilor.

„La CFR SA (compania care administrează infrastructura feroviară) bugetul propus pentru 2026 prevedea creşterea pierderilor cu 32,9% (aproximativ 700 de milioane de lei). Dacă citiţi această postare din tren, sper să aveţi parte de curăţenie, de condiţii decente şi de respectul pe care orice călător îl merită. Spun asta pentru că, an de an, miliarde de lei din banii publici merg către sistemul feroviar românesc. Problema este că, de prea multe ori, aceşti bani par să intre într-o sită: torni constant, dar rezultatele se văd prea puţin”, a adăugat ministrul.

