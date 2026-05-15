Sute de milioane de euro în numerar s-au plimbat din Ucraina în România în ultimii doi ani, iar cele mai mari volume au fost înregistrate între martie și mai 2025, chiar în timpul campaniei electorale din țara noastră. Datele apar într-un raport oficial al Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, care analizează transporturile de numerar declarate la frontierele României. Gândul a fost printre puținele publicații care au preluat raportul publicat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor.

Sute de milioane de euro au intrat în țară noastră în perioada campaniei

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, realizat împreună cu Autoritatea Vamală Română, scoate la iveală un fenomen financiar de proporții: transporturi repetate de numerar provenit din Ucraina, în valoare de peste 1,2 miliarde de euro, au fost declarate la punctele de frontieră ale României în perioada 2024-2025.

Potrivit datelor oficiale, o parte importantă din aceste sume a fost introdusă în România de un grup restrâns de cetățeni ucraineni, iar nivelul tranzacțiilor a crescut accelerat chiar în lunile care au precedat alegerile prezidențiale reluate în mai 2025.

„Datele analizate arată că, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro”, se arată în raport.

Vârf al fluxurilor de numerar în lunile alegerilor

Ministerul Finanțelor susține că cele mai mari volume de numerar declarate la intrarea în Uniunea Europeană prin România au fost înregistrate între martie și mai 2025.

„Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025”, se arată în documentul analizat de Ministerul Finanțelor.

Raportul nu stabilește însă existența unor fapte penale și nu indică faptul că sumele ar fi fost folosite pentru influențarea procesului electoral din România. Cu toate acestea, suprapunerea dintre creșterea fluxurilor de numerar și perioada electorală a ridicat semne de întrebare în spațiul public.

Doar 21 de persoane au depus aproape două treimi din declarațiile de numerar

Verificările efectuate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor au evidențiat existența unor tipare recurente privind transportul de bani cash peste frontieră.

Datele analizate arată că aproximativ 1.000 din cele circa 1.500 de declarații depuse de persoane care au intrat în Uniunea Europeană dinspre Ucraina au fost depuse de doar 21 de persoane.

„Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane”, scrie în raport.

Autoritățile susțin că au fost identificate transporturi repetate de sume foarte mari, realizate prin aceleași puncte de frontieră și pe aceleași rute.

„Analizele au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră”, se precizează în raport.

Scădere bruscă după încheierea alegerilor

Ministerul Finanțelor susține că, după luna mai 2025, fluxurile de numerar au început să scadă semnificativ.

„Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indică faptul că fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor.”

Analiza strategică realizată de Ministerul Finanțelor arată că aproximativ 73% totalul sumelor în numerar care au tranzitat România aparțineau cetățenilor ucraineni.

Ministerul Finanțelor avertizează că aceste fluxuri financiare prezintă „riscuri majore de spălare a banilor”, având în vedere caracterul repetitiv și concentrarea sumelor în mâinile unui număr redus de persoane.

Rutele folosite: Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia

Raportul mai arată că cele mai frecvente trasee identificate în cadrul analizelor au fost Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.

„Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România”.

De asemenea, autoritățile au constatat că două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

Potrivit documentului, Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro, în timp ce Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a centralizat aproximativ 362,7 milioane de euro.

Raportul Corpului de Control nu indică proveniența exactă a fondurilor și nici destinația finală a tuturor sumelor transportate. De asemenea, documentul nu formulează acuzații directe privind finanțarea unor actori politici sau a unor campanii electorale din România.

De remarcat că unul dintre cei doi finaliști în alegerile prezidențiale, George Simion, avea interdicție de intrare în Ucraina în perioada alegerilor – cum are și în prezent – și ar fi greu de crezut că ar fi beneficiat în vreun fel de sumele tranzitate din Ucraina în timpul campaniei.

