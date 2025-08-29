Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Mai multe agenții de turism acuză un touroperator că nu le-a achitat zborurile și cazarea a sute de turiști români din Grecia, Spania și Cipru

29 aug. 2025, 18:38, Turism
Touroperatorul Cocktail Holidays este acuzat de mai multe agenții de turism că nu a efectuat plățile necesare pentru cazarea mai multor turiști români în hoteluri din Spania, Grecia și Cipru. Sunt sute de turiști români, în pericol de a fi evacuați.

Acestea sunt nevoite să achite pachetele, susține unul dintre directorii de agențiile afectate. Ministerul Economiei a luat la cunoștință și a convocat o celulă de criză.

Turiștii n-au nici biletele de avion achitate

Pe grupul de Facebook „Infotripisti” dedicat domeniului turismului, reprezentanții agențiilor de turism acuză că Cocktail Holidays nu a achitat plățile clienților.

„Avem plecări mâine dimineață de la aeroportul din Brașov, pentru doi pasageri, charter Grecia, și azi am primit un mail de la Cocktail Holidays să le transmitem turiștilor să nu se prezinte la aeroport că n-au nici biletele de avion plătite și nici cazarea. Este pentru prima dată când avem o astfel de situație cu ei. Mai avem rezervări și în viitor, dar nu știm ce se va întâmpla cu ele. Noi vom fi nevoiți să achităm acum 1.500 de euro, cât costă sejurul, pentru că nu au fost achitate serviciile turistice către furnizori”, a declarat, pentru HotNews, Bogyo Erno, administratorul Morning Star Tour.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a declarat pentru HotNews, că analizează situația.

„S-au făcut câteva sesizări de alte agenții. Am fost la Cocktail Holidays și i-am rugat să ne prezinte și nouă situația. Vom reveni cu un comunicat de presă în momentul în care avem mai multe informații. Cunoaștem situația, o avem în analiză, avem o celulă de criză vizavi de această situație. În acest moment nu am primit sesizări de la turiști cărora să le fie periclitată vacanța”, a declarat Dan Stoica, directorul Direcției Control Turism din cadrul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cocktail Holidays s-ar afla în insolvență

Cocktail Holidays ar fi transmis unei firme partenere din Grecia că urmează să intre în insolvență, iar proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declarații.

„Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment la doi ani la 2.400 de agenţii de turism. Problema nu este că are Cocktail Holidays probleme, e vorba de resurse gestionate mai mult sau mai puţin bine”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT, pentru News.ro.

„Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinaţii sau sunt plătite parţial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiţi prin agenţiile care au cumpărat produsul. Şi atunci, fie turistul, fie agenţia care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinaţia respectivă. Facem şi noi ce putem. Sunt conştient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail şi atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alţi touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turişti, atât putem să facem”, a explicat Burcea.

Sute de turiști români din Grecia, Cipru, Spania, afectați

Președintele ANAT a dezvăluit că turiştii din Cipru, Rodos și Tenerife au fost puşi să mai plătească o dată.

„Erau vreo 40 şi ceva de persoane pe Cipru, erau vreo 30 pe Tenerife şi pe Rodos. Nu cred că sunt afectaţi mai mult de 400-500 de oameni. Din moment ce de la ei nu vorbeşte nimeni… Eu în mare cam ştiu ce se întâmplă, că am ţinut legătura cu Dan Goicea, dar normal ar fi să anunţe, să vorbească cu oamenii, cel puţin să nu mai plece. Să nu se mai urce în avion. În general, biletele de avion sunt rezolvate, dar ei trebuie să coopereze cu noi. Ceea ce trebuie să facă oamenii care au dat bani şi care nu vor avea servicii să ceară, că există o asigurare de insolvenţă şi faliment. Problema este că această asigurare de 10 ani sau de când funcţionează, nu acoperă toată suma. Niciodată nu a acoperit toată suma. Şi asta e una din lacune pe care am vrut să o rezolvăm”, a adăugat președintele ANAT.

Sursa Foto: Profimedia

