Surprize neplăcute pentru mai mulți turiști români, în Bulgaria și Grecia. Ce au pățit când au ajuns la plajă

28 aug. 2025, 12:02, Actualitate
Surprize neplăcute pentru mai mulți turiști români, în Bulgaria și Grecia / foto: Shutterstock

Mai mulți turiști români au avut parte de surprize neplăcute în concediile lor din Bulgaria și Grecia. Cu gândul de a avea vacanțe relaxante alături de cei dragi, au făcut pregătiri din timp. Însă, odată ajunși la destinație, au constatat că există aspecte și condiții care schimbă total experiența concediului.

Turiștii pot rămâne cu un gust amar în vacanță, dacă plătesc pentru condițiile pe care nici măcar nu le primesc sau dacă serviciile lasă de dorit.

De exemplu, mai mulți turiști români care și-au plătit concediile la Nisipurile de Aur, Bulgaria, au rămas cu un gust amar din cauza anumitor condiții. Într-un grup dedicat călătoriilor în Bulgaria, un cetățean și-a expus experiența pe litoralul bulgăresc. Un turist care a mers de 8 ori în ultimii 11 ani în Bulgaria a mărturisit că a rămas nedumerit de atitudinea și „afacerea” cu șezlonguri de pe plajă.

„Merg in Bulgaria pentru a opta oară în ultimii 11 ani, perioadă în care am avut cazare în 5 stațiuni. Anul acesta, la Nisipurile de Aur este prima dată când mi se refuză să închiriez pe plajă un singur șezlong și o umbrelă. Și nu un refuz oarecare, ci unul agresiv, ostil.

Nu e treaba mea să înțeleg cum fac ei afaceri si de ce preferă să piardă bani, în cazul meu 24 de leva pe zi, în condițiile în care jumătate din șezlonguri sunt neocupate, dar surpriza a fost neplăcută. Eu am rezolvat, am dat 50 de leva pe o umbrelă mare si am rămas si cu bani, față de suma programată pe șezlong și umbrelă timp de 6 zile, dar nedumerirea rămâne”, a notat un turist român.

O altă persoană și-a expus experiența proprie la Nisipurile de Aur.

„Am fost și noi pentru prima data la Nisipurile de Aur anul acesta și am avut surpriza sa constatăm, nu la noi, dar la alte persoane din jur, că nu-i lăsau să se așeze cum și unde doreau. Îi așezau ei unde voiau, în funcție de numărul de persoane, dacă erau cu copii sau nu, dar pe mulți îi mutau. Noi am avut noroc, unde ne-am așezat, ne-au lăsat fără probleme. Dar am văzut și un caz în care nu i-a lăsat cu cățelul pe plajă, cățel de talie mică, asta pentru că erau grup măricel, dar voiau să închirieze puține șezlonguri. Au zis că dacă luau mai multe poate făceau un compromis, dar așa nu acceptă”, a scris cineva.

„Am asistat la o scena violentă, în care angajații unei plaje au bruscat un cuplu”

Situații neplăcute au fost și în insula grecească Thassos.

„Și în Grecia se întâmplă frecvent astfel de lucruri, iar de România ce să mai spunem. Până la urmă, cei care fac astfel de gesturi vor avea de pierdut pe termen lung. În Grecia am asistat la o scena violentă, în care angajații unei plaje au bruscat un cuplu care nu înțelegea bine de ce trebuie să părăsească zona. A fost pur și simplu scandalos, mai rau că la Mamaia!”, a povestit un alt turist, arată Adevarul.ro.

„Unde anume în Grecia? Sunt curioasă daca erau angajați greci sau albanezi”, a întrebat o persoană.

„În Thasos. Ei vorbeau limba greacă (nu-mi dau seama cât de bine) și o engleză de baltă, dar e foarte posibil să nu fi fost greci. Exact cum scria o doamnă aici, îi înșirau pe unii ca pe niște vite să-i pună în altă parte a plajei, dar se purtau de parcă urma să-i deporteze undeva în Siberia sau la Auschwitz”, a venit răspunsul internautului.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Mediafax
