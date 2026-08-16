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Recomandări de vacanță din partea Liei Olguța Vasilescu pentru turismul de aventură. Ce destinații oferă Oltenia

Recomandări de vacanță din partea Liei Olguța Vasilescu pentru turismul de aventură. Ce destinații oferă Oltenia
Lia Olguța Vasilescu
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Lia Olguța Vasilescu recomandă iubitorilor de turism de aventură o zonă din Mehedinți cu formațiuni carstice spectaculoase și obiective naturale mai puțin obișnuite.

Pe lista primarului PSD al Craiovei se află Peștera Topolnița și comuna Ponoarele, unde turiștii pot descoperi Podul lui Dumnezeu, Lacul Fantomă și Pădurea de lilieci.

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„Dacă practici turismul de aventură, Peștera Topolnița, din Mehedinți, este locul perfect! Nu rata nici comuna Ponoarele unde sunt Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural deschis circulației rutiere, Lacul Fantomă sau Pădurea liliecilor. Visit Oltenia!”, scrie edilul Craiovei pe Facebook.

Ce este Podul lui Dumnezeu din zona Ponoarele

În nordul județului Mehedinți, zona Ponoarele concentrează mai multe obiective naturale într-un areal restrâns. Podul lui Dumnezeu este o arcadă de calcar formată prin prăbușirea tavanului unei peșteri și reprezintă un pasaj natural pe care se desfășoară încă trafic rutier. Complexul carstic include și Peștera Ponoare, câmpuri de lapiezuri și lacurile Zătonul Mare și Mic.

Rezervația de liliac de la Ponoare, spectaculoasă primăvara

Pentru cei interesați de speologie și aventură, Peștera Topolnița este una dintre principalele atracții ale zonei. Peștera face parte dintr-un sistem carstic spectaculos, iar accesul este unul special: surse turistice locale precizează că vizitarea se face organizat și cu echipament adecvat. În apropiere se află și rezervația de liliac de la Ponoare, o zonă de aproximativ 20 de hectare, cunoscută pentru înflorirea spectaculoasă din primăvară.

Destinații spectaculoase în Oltenia

De la Dunăre și Cazanele Porților de Fier până la peisajele montane din Gorj și Vâlcea, Oltenia are o ofertă care poate susține mai multe tipuri de turism: aventură și speologie, drumeții, turism cultural și religios, dar și turism balnear. Regiunea are mii de monumente istorice și un patrimoniu natural bogat, însă autoritățile și studiile regionale indică de ani buni aceeași problemă: resursele sunt numeroase, dar încă insuficient valorificate turistic.

Regiunea combină Munții Vâlcan, Parâng și Căpățânii, defileuri, peșteri, chei și cascade cu zona Dunării și peisajele din Porțile de Fier. În Gorj și Vâlcea, turismul montan poate fi completat de patrimoniul cultural — de la ansamblul Brâncuși de la Târgu Jiu și mănăstirile istorice până la arhitectura tradițională — iar Vâlcea adaugă un important segment balnear, cu stațiuni precum Călimănești-Căciulata, Băile Olănești și Băile Govora.

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