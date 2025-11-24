Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Turiștii care vor să viziteze Londra vor fi taxați. Marea Britanie vrea un profit de 240 milioane lire anual

24 nov. 2025, 16:49, Turism
Turiștii care vor să viziteze Londra vor fi taxați. Primăria capitalei Regatului Unit se așteaptă să acumuleze un profit de 240 milioane lire anual

Primarul Londrei Sadiq Khan ar putea impune o taxă turistică vizitatorilor care vor să petreacă o noapte în capitala Regatului Unit, exact după modelul altor orașe ca Veneția, Milano, Tokyo, Paris sau New York City. Legea English Devolution and Community Empowerment Bill este în dezbatere în Parlamentul britanic. 

Potrivit estimărilor, Londra ar putea acumula un profit anual de 240 de milioane  de lire sterline de pe urma taxei turistice. Anul trecut, 89 de milioane de turiști s-au cazat pentru cel puțin o noapte la Londra, informează BBC.

Marea Britanie este singura țară membră din G7 în care guvernul național împiedică autoritățile locale și primăriile să implementeze taxe turistice.

Unii britanici resping ideea

Kate Ncholls, șefă a industriei ospitalității din Marea Britanie, consideră ideea „șocantă”.

„Ar putea avea un impact major asupra consumatorilor britanici, este o taxă asupra familiilor de muncitori britanici care vor să se relaxeze în Londra, iar taxa i-ar putea face să ezite să mai vină. Vizitatorii de peste mări  sunt importanți pentru centrul Londrei. Sunt constructori care vin la muncă, oameni de afaceri care vin la conferințe, familii care vin la concerte și teatre sau  care vor să-și  vadă rudele și prietenii. Taxa de valoare adăugată în Anglia, Țara Galilor și Scoția este de 20% și este semnificativă – este o taxă pe o taxă. Clienții noștri deja plătesc cele mai mari taxe”, a spus ea.

În Țara Galilor și Scoția au fost deja implementate taxe turistice

Însă, Scoția și Țara Galilor au introdus taxe pentru vizitatorii care petrec o noapte în marile orașe. Taxa turistică reprezintă un procent din factura pentru cazare. Din 2026, autoritățile vor colecta 1,30 de lire sterline pe noapte de la turiștii care vizitează Țara Galilor.

New York City obține un venit anual de 493 milioane de dolari de pe urma taxei turistice. Taxă de ocupare a unei camere hoteliere este 5,875%, iar taxă suplimentară pentru unitatea de cazare se ridică la 1,50 dolari pe zi, fie la  3,50 dolari pe noapte. 

Tokyo înregistrează un profit anual de 35 milioane de dolari de pe urma taxei turistice. Pasagerii care părăsesc Japonia, fie cu vaporul, fie cu avionul, sunt obligați să plătească o taxă turistică internațională în valoare de 1.000 de yeni  (6,37 dolari) per plecare.

Autorul recomandă: De la 1 aprilie 2025, turiștii românii trebuie să plătească o TAXĂ de intrare în Marea Britanie. Ce presupune autorizația electronică de călătorie

