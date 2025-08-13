Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Turism » Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive

13 aug. 2025, 10:51, Turism
Potrivit Antena 3 CNN, o țară vizitată de numeroși turiști români va renunța la sistemul hotelier all-inclusive. 

Guvernul a decis să reducă risipa alimentară din hoteluri.

Este vorba despre Turcia! Guvernul de la Ankara a luat măsuri drastice pentru reducerea deșeurilor alimentare.

O fundație turcă preocupată cu reducerea deșeurilor alimentare raportează că anual, în Turcia, sunt aruncate 23 de milioane de tone de alimente.

Aproximativ 35% dintre fructe și legume sunt aruncate înainte de a fi consumate.

De asemenea, anual sunt aruncate la gunoi peste 4 miliarde de pâini.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: Antena 3 CNN

