Potrivit Antena 3 CNN, o țară vizitată de numeroși turiști români va renunța la sistemul hotelier all-inclusive.

Guvernul a decis să reducă risipa alimentară din hoteluri.

Este vorba despre Turcia! Guvernul de la Ankara a luat măsuri drastice pentru reducerea deșeurilor alimentare.

O fundație turcă preocupată cu reducerea deșeurilor alimentare raportează că anual, în Turcia, sunt aruncate 23 de milioane de tone de alimente.

Aproximativ 35% dintre fructe și legume sunt aruncate înainte de a fi consumate.

De asemenea, anual sunt aruncate la gunoi peste 4 miliarde de pâini.

