Cât costă, de fapt, un concediu de o săptămână în Turcia la all-inclusive. Un cuplu de români a făcut calculul complet.

Cât costă, de fapt, un concediu de o săptămână în Turcia la all-inclusive

O familie din România a vorbit despre vacanța petrecută în Turcia. Cât a plătit? Iată mesajul turiștilor.

„Marvida family ECO (ex otium)

Deoarece am tot studiat înainte să plecăm în vacanţă şi nu prea am găsit info, am zis că merită o recenzie.

Camera: standard, am primit şi pătuţ, aveam balcon, curăţenie zilnic, prosoape noi zilnic, minibar umplut zilnic.

Mâncare: micul dejun da se repetă, dar ai atâta variante încât nu ai cum să rămâi înfometat. De la omletă, mezeluri, caşcavaluri, vafe, pancake, iaurturi, orez cu lapte, fructe, legume, budinci…

Prânzul şi cina mereu găseai ceva deosebit sau erau seara tematică cu fructe de mare sau sushi. La piscină aproape toată ziua găseşti fast food, fructe, prăjituri.

Au kids restaurant care e foarte drăguţ şi poţi prepara inclusiv pt bebeluş ( au blender şi încălzitor dispus), au şi ceva borcănaş cu fructe, mereu găseai supa cremă, legume fierte.

Cocktailuri foarte bune”, scriu românii.

„Singurul minus”

Un singur minus ar fi avut cazarea respectivă și anume faptul că piscina de copii era prea rece. 6 nopți cu 1.600 de euro, acesta a fost prețul excelent pentru o asemenea vacanță în Turcia!

„Plajă: era cam la 10 minute mers pe jos- pe noi nu ne-a deranjat, chiar ai nevoie de atât, iar acolo ai şezlonguri acoperite şi beach bar. Au şi cursa dar noi nu am folosit.

Resortul e imens cu multe spaţiu verzi care ne-a ajutat mult, multe spaţiu de joacă, şi programuri- activităţi atât în timpul zilei cât şi seară.

Singurul minus: piscina de copii ni s-a părut cam rece, dar fetiţa noastră oricum prefera plajă şi nisipul.

Piscina de adulţi era perfectă, aveau şi ceva aquapark cu 2-3 tobogane.

Per total noi am fost foarte mulţumiţi pt serviciul primit, şi mai ales ofertă pe care am prins. 1600 euro ( 2 adult +1 copil de 1,5 ) 6 nopţi, zbor de la Cluj cu mavi gok. , perioada iunie. A fost achiziţionata în ianuarie.

Transportul a durat cam 2 ore până la hotel, am avut 5-6 opriri până atunci.

La zbor totul a fost în regulă, fără întârzieri.

Recomandăm”, încheie aceștia.

