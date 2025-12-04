Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”

Daniel Băluță, primarul sectorului 4, împreună cu Ciprian Șerban, ministrul Trasnporturilor, au semnat împreună începerea construcțiilor pentru extinderea magistralei de metrou M4. Conform declarațiilor oficialilor, proiectul va aduce aproaoe 60 de milioane de călători pe an în plus, după o investiție de peste 17 mld. lei (3,5 mld. euro).

Daniel Băluță spune că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, circa 58,6 milioane de călători suplimentari pe an.

„Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4, pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Introducem monitorizare metropolitană în timp real. M4 este doar începutul. Vrem să reducem blocajele. Am făcut în Sector 4: metrou, pasaje, spitale”, a transmis Daniel Băluță la evenimentul de semnare a ordinului pentru începerea lucrărilor la magistrala M4.

„Aici am demonstrat că atunci când ai voință, viziune și disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Și tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare. Un proiect care schimbă viitorul mobilității în București. (…) Pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, un număr de 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a mai spus Băluță.

Magistrala M4: Cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor a declarat despre proiectul M4: