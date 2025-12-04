Prima pagină » Economic » Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”

Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”

04 dec. 2025, 16:05, Economic
Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”

Daniel Băluță, primarul sectorului 4, împreună cu Ciprian Șerban, ministrul Trasnporturilor, au semnat împreună începerea construcțiilor pentru extinderea magistralei de metrou M4. Conform declarațiilor oficialilor, proiectul va aduce aproaoe 60 de milioane de călători pe an în plus, după o investiție de peste 17 mld. lei (3,5 mld. euro).

Daniel Băluță spune că  doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, circa 58,6 milioane de călători suplimentari pe an.

„Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4, pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Introducem monitorizare metropolitană în timp real. M4 este doar începutul. Vrem să reducem blocajele. Am făcut în Sector 4: metrou, pasaje, spitale”, a transmis Daniel Băluță la evenimentul de semnare a ordinului pentru începerea lucrărilor la magistrala M4.

„Aici am demonstrat că atunci când ai voință, viziune și disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Și tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare. Un proiect care schimbă viitorul mobilității în București. (…) Pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, un număr de 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală”, a mai spus Băluță.

Magistrala M4: Cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor a declarat despre proiectul M4:

„Primăria S4 a semnat ordinul de începe a celui mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei, magistrala M4 de metrou. 14 stați noi vor fi construite între Gara de Nord și Gara Progresu”, a transmis oficialul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei: „M4 este doar începutul”

https://www.gandul.ro/politica/daniel-baluta-il-acuza-pe-ciprian-ciucu-de-blat-electoral-cu-anca-alexandrescu-20728808

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cel mai bogat miliardar ucrainean cumpără energie regenerabilă din România
15:03
Cel mai bogat miliardar ucrainean cumpără energie regenerabilă din România
ECONOMIE Ce este de fapt TAXA pe STÂLP și de ce este contestată de mediul de afaceri
11:37
Ce este de fapt TAXA pe STÂLP și de ce este contestată de mediul de afaceri
ULTIMA ORĂ Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum”
11:30
Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum”
CRĂCIUN Ce mai cumpără americanii pentru sărbătorile de iarnă
21:34
Ce mai cumpără americanii pentru sărbătorile de iarnă
CRĂCIUN Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază
18:00
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ADN-ul de lup se ascunde în majoritatea câinilor, au descoperit oamenii de știință
EXCLUSIV Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
15:46
Teodorovici intervine în Criza Apei. “Oamenii ăia stau la coadă cu bidoanele ca în Africa/Buzoianu minte/Trebuia demisă în secunda doi/Bolojan trebuie să plece“
CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
POLITICĂ Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
15:04
Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
EXTERNE „Peștele de la cap se împute”. Susținătorii lui Orban iau peste picior UE după scandalurile de corupție
15:04
„Peștele de la cap se împute”. Susținătorii lui Orban iau peste picior UE după scandalurile de corupție
EXTERNE Satul izolat de lume 310 zile pe an. Când își deschide porțile pentru turiști
15:03
Satul izolat de lume 310 zile pe an. Când își deschide porțile pentru turiști
HOROSCOP Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă
15:00
Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă

Cele mai noi