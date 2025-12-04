Prima pagină » Economic » Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”

Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”

04 dec. 2025, 17:11, Economic
Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”

Toni Neacșu, fost membru CSM, susține că, scrisoarea trimisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene către Comisia Europene cu privire la neîndeplinierea obligațiilor necesare pentru deblocarea sumei de 869 de milioane de euro din PNRR, suspendată la 28 mai 2025, este „un document oficial care sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului pe ultimele 6 luni.”

Avocatul, explică pe pagina personală de Facebook că scrisoarea trimisă de România care ar fi trebuit să facă dovada îndeplinirii jaloanelor restante din cererea de paltă numărul 3 este un text al unei moțiuni de cenzură care arată „incapacitatea” și „nepriceperea” coaliției de guvernare. Toni Neacșu spune că Guvernul lui Ilie Bolojan a exploatat politic doar un singur jalon, cel care face referire la pensiile speciale și acuză Executivul pentru faptul că a renunțat la banii aferenți a două jaloane, bani care au fost pierduți definitiv de România.

„România a trimis vineri, 28.11.2025, către Comisia Europeană un document oficial care sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului pe ultimele 6 luni. Este vorba despre scrisoarea de informare a Comisiei Europene cu privire la (ne)îndeplinirea obligațiilor în vederea deblocării sumei de 869 milioane euro din PNRR, suspendate în data de 28.05.2025.”

„Scrisoarea, secretă, este o dovadă scrisă a eșecului Guvernului Bolojan”

Neacșu spune că, deși Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a susținut o conferință de presă pe această temă, nu a reușit să atragă atenția nimănui. Practic, fostul judecător CSM susține că scrisoarea trimisă la Bruxelles nu confirmă îndeplinirea jaloanelor, ci surprinde „nepriceperea coaliției de guvernare”. De asemenea, acesta susține că fondurile suspendate erau aferente pentru 6 jaloane PNRR, nu 4, așa cum a fost ransmis către presă.

„Ministrul Dragoș Pîslaru a ținut o conferință de presă marți pe tema asta, dar nu a atras atenția nimanui. Scrisoarea, secretă, este o dovadă scrisă a eșecului Guvernului Bolojan și portretizează mai bine decât orice text al unei moțiuni de cenzură amatorismul și nepriceperea coaliției de guvernare. Mai întâi, exact așa cum am spus, fondurile suspendate erau aferente a 6 jaloane PNNR, iar nicidecum numai a 4, cum a fost intoxicata presa să creadă.”

Potrivit lui Neacșu, Guvernul Bolojan ar fi recunoscut în scrisoarea trimisă către Comisia Europeană, că România a renunțat deja la 51 de milioane euro, bani aferenți jaloanelor 72 și 86 care au în vedere achizițiile publice pentru metroul din Cluj și București. Un singur jalon ar fi considerat îndeplinit, numirea conducerii AMEPIP, pentru care țara ar putea primi 330 de milioane de euro, iar celelalte sume, până la 809 milioane de euro ar depinde de jaloanele pe care Guvernul „le explică în mod confuz” ca „să păcălească dâmbovițește Comisia Europeană”.

„România a renunțat deja la 51 milioane euro, aferenți jaloanelor 72 și 86, achiziții publice pentru metroul din Cluj și București. Aceștia sunt banii pierduți sigur, prin renegocierea PNRR renunțându-se la ei. Pe celelalte jaloane doar unul este îndeplinit, cel puțin formal, numirea conducerii AMEPIP., deși Comisia va trebuie să evalueze dacă asta echivalează cu operaționalizarea reală a acestei autorități. Procedura este contestată în justiție de un fost președinte al AMEPIP.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Toni Neacșu: În alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale

Toni Neacșu comentează criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât de mari sunt pierderile generate de Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Companie de evaluare: „Centrala Brazi pierde 2,8 milioane de euro pe zi”
16:09
Cât de mari sunt pierderile generate de Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Companie de evaluare: „Centrala Brazi pierde 2,8 milioane de euro pe zi”
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”
16:05
Undă verde pentru extinderea celui mai mare proiect de infrastructură din Capitală, magistrala M4. Daniel Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4”
ECONOMIE Cel mai bogat miliardar ucrainean cumpără energie regenerabilă din România
15:03
Cel mai bogat miliardar ucrainean cumpără energie regenerabilă din România
ECONOMIE Ce este de fapt TAXA pe STÂLP și de ce este contestată de mediul de afaceri
11:37
Ce este de fapt TAXA pe STÂLP și de ce este contestată de mediul de afaceri
ENERGIE Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum”
11:30
Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu. Specialiștii dezvăluie ce a salvat țara noastră să intre în beznă: „Data viitoare e posibil să nu mai avem norocul de acum”
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Economia suferă din cauza că oamenii nu cumpără mai des telefoane noi, susțin unii experți
INFRASTRUCTURĂ Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
17:43
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
FLASH NEWS Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
17:20
Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
VIDEO Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
17:18
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai
CRĂCIUN Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
16:51
Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
CONTROVERSĂ Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
16:51
Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”

Cele mai noi