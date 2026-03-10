Prima pagină » Știri politice » Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului

10 mart. 2026, 13:48, Știri politice
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, documentul care stabilește principalele coordonate financiare ale statului român pentru anul acesta. Proiectul prevede venituri totale de aproape 392 miliarde de lei și cheltuieli bugetare de peste 527 miliarde de lei, ceea ce va genera un deficit bugetar de aproximativ 135,7 miliarde de lei.

Veniturile statului, estimate la aproape 392 miliarde lei

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, bugetul de stat pe anul 2026 este construit pe venituri de 391.728,8 milioane lei. În paralel, cheltuielile sunt estimate la 527.413,3 milioane lei, iar creditele de angajament ajung la 712.594,7 milioane lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli generează un deficit bugetar de 135.684,5 milioane lei.

Legea bugetului stabilește cadrul financiar pentru toate componentele sistemului public: bugetul de stat, bugetele locale, fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și proiectele finanțate din fonduri externe și veniturile proprii ale instituțiilor publice.

Peste 27 miliarde lei pentru bugetele locale din TVA

O parte importantă a resurselor financiare este direcționată către administrațiile locale. Proiectul de buget prevede 27,7 miliarde lei din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea bugetelor locale.

Sumele sunt împărțite astfel:

  • 4,45 miliarde lei pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județelor

  • 17,62 miliarde lei pentru comune, orașe și municipii

  • 880 milioane lei pentru întreținerea și modernizarea drumurilor județene și comunale

  • 3,84 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale

  • 915,6 milioane lei pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular sau confesional care nu percep taxe.

Aceste fonduri sunt destinate în principal finanțării serviciilor sociale, educației, transportului public pentru elevi, dar și unor programe naționale precum „Masă sănătoasă” sau programul pentru școli.

Repartizarea impozitului pe venit către autoritățile locale

Proiectul de buget stabilește și modul în care veniturile din impozitul pe venit sunt distribuite către autoritățile locale. Din aceste sume:

  • 15% revin bugetelor județelor

  • 63% merg către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor

  • 14% sunt folosite pentru echilibrarea bugetelor locale la nivel național

  • 6% constituie un fond la dispoziția consiliilor județene

  • 2% sunt destinate finanțării instituțiilor publice de spectacole, precum teatre, opere și filarmonici

Fonduri pentru sănătate și proiecte europene

Bugetul include și veniturile și cheltuielile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să negocieze contracte cost-volum și cost-volum-rezultat în limita a 8,75 miliarde lei pentru medicamente și tratamente.

În paralel, legea bugetului reglementează și finanțarea proiectelor din fonduri europene pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2021-2027, precum și proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce urmează?

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor va intra în procedura legislativă, urmând să fie analizat și amendat în Parlament. PSD a anunțat deja că o să depună amendamente, pentru că în negocierile din coaliție nu au primit destui bani pentru pachetul de solidaritate, care, în opinia social-democraților, este obligatoriu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ședință tensionată în coaliție, pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
14:32
Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
CONTROVERSĂ A avut sau nu a avut Irina Ponta pașaport diplomatic? Patrick André de Hillerin lămurește misterul
13:29
A avut sau nu a avut Irina Ponta pașaport diplomatic? Patrick André de Hillerin lămurește misterul
POLITICĂ Gabriela Firea: „Proiectul de buget pe 2026 este inacceptabil în forma actuală. PSD nu va ceda”
13:16
Gabriela Firea: „Proiectul de buget pe 2026 este inacceptabil în forma actuală. PSD nu va ceda”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Sfaturile lui Traian Băsescu pentru tinerii care vor să devină politicieni. „Dacă nu ai o meserie, nu te duce în politică”. Ce mai spune fostul președinte
12:14
Sfaturile lui Traian Băsescu pentru tinerii care vor să devină politicieni. „Dacă nu ai o meserie, nu te duce în politică”. Ce mai spune fostul președinte
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție, pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție, pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
Mediafax
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
O filmare spectaculoasă surprinde momentul în care o vulpe roșie vânează un pui de lup
SPORT Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
14:28
Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven
FLASH NEWS Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
14:24
Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”
FLASH NEWS ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
14:21
ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”
ULTIMA ORĂ Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
14:11
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
CONTROVERSĂ Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea
14:09
Partidul lui Viktor Orban vrea ca Ungaria să păstreze lingourile de aur și zecile de milioane de euro confiscate de la ucraineni. Parlamentarii maghiari analizează propunerea

Cele mai noi

Trimite acest link pe