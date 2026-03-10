Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget. Cum împarte Guvernul Bolojan banii statului

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, documentul care stabilește principalele coordonate financiare ale statului român pentru anul acesta. Proiectul prevede venituri totale de aproape 392 miliarde de lei și cheltuieli bugetare de peste 527 miliarde de lei, ceea ce va genera un deficit bugetar de aproximativ 135,7 miliarde de lei.

Veniturile statului, estimate la aproape 392 miliarde lei

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, bugetul de stat pe anul 2026 este construit pe venituri de 391.728,8 milioane lei. În paralel, cheltuielile sunt estimate la 527.413,3 milioane lei, iar creditele de angajament ajung la 712.594,7 milioane lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli generează un deficit bugetar de 135.684,5 milioane lei.

Legea bugetului stabilește cadrul financiar pentru toate componentele sistemului public: bugetul de stat, bugetele locale, fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și proiectele finanțate din fonduri externe și veniturile proprii ale instituțiilor publice.

Peste 27 miliarde lei pentru bugetele locale din TVA

O parte importantă a resurselor financiare este direcționată către administrațiile locale. Proiectul de buget prevede 27,7 miliarde lei din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea bugetelor locale.

Sumele sunt împărțite astfel:

4,45 miliarde lei pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județelor

17,62 miliarde lei pentru comune, orașe și municipii

880 milioane lei pentru întreținerea și modernizarea drumurilor județene și comunale

3,84 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale

915,6 milioane lei pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular sau confesional care nu percep taxe.

Aceste fonduri sunt destinate în principal finanțării serviciilor sociale, educației, transportului public pentru elevi, dar și unor programe naționale precum „Masă sănătoasă” sau programul pentru școli.

Repartizarea impozitului pe venit către autoritățile locale

Proiectul de buget stabilește și modul în care veniturile din impozitul pe venit sunt distribuite către autoritățile locale. Din aceste sume:

15% revin bugetelor județelor

63% merg către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor

14% sunt folosite pentru echilibrarea bugetelor locale la nivel național

6% constituie un fond la dispoziția consiliilor județene

2% sunt destinate finanțării instituțiilor publice de spectacole, precum teatre, opere și filarmonici

Fonduri pentru sănătate și proiecte europene

Bugetul include și veniturile și cheltuielile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să negocieze contracte cost-volum și cost-volum-rezultat în limita a 8,75 miliarde lei pentru medicamente și tratamente.

În paralel, legea bugetului reglementează și finanțarea proiectelor din fonduri europene pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2021-2027, precum și proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce urmează?

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor va intra în procedura legislativă, urmând să fie analizat și amendat în Parlament. PSD a anunțat deja că o să depună amendamente, pentru că în negocierile din coaliție nu au primit destui bani pentru pachetul de solidaritate, care, în opinia social-democraților, este obligatoriu.

