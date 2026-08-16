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Nicușor Dan, invitat la dialog de mediul de afaceri și societatea civilă. 20 de organizații cer o întâlnire cu președintele

Gilda Popa
Nicușor Dan, invitat la dialog de mediul de afaceri și societatea civilă. 20 de organizații cer o întâlnire cu președintele
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20 de organizații din mediul de afaceri, patronal și sindical, din mediul academic și societatea civilă îi cer președintelui Nicușor Dan să se întâlnească cu reprezentanții lor pentru a discuta problemele economice și sociale cu care se confruntă România. Întâlnirea ar putea avea loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 1–4 septembrie.

Inițiativa vine după Forumul de la Neptun de săptămâna aceasta și pune pe agenda președintelui teme precum formarea unui Guvern deplin funcțional, predictibilitatea fiscală, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă și consolidarea diplomației economice într-un document numit Declarația de la Neptun.

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Semnatarii reprezintă milioane de angajați și sute de mii de companii

Semnatarii îi cer lui Nicușor Dan să își folosească rolul constituțional de mediator pentru deblocarea situației politice și susțin că deteriorarea nivelului de trai și presiunile asupra companiilor și angajaților impun măsuri rapide.Printre inițiatorii demersului se numără Camera de Comerț și Industrie a României, Blocul Național Sindical (BNS), Cartel Alfa, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Academia Română și InfoCons.

Organizațiile afirmă că, prin structurile pe care le reprezintă, reunesc sute de mii de companii, milioane de angajați și profesioniști din mai multe domenii.

Mediul de afaceri cere dialog pentru depășirea blocajului politic

Mediul de afaceri cere intervenția președintelui pentru deblocarea situației politice
Una dintre principalele teme propuse pentru întâlnirea cu Nicușor Dan este formarea și funcționarea deplină a Guvernului. De asemenea, semnatarii îi cer președintelui să își exercite prerogativele constituționale de mediator și garant al Constituției și să faciliteze un dialog între forțele politice și instituțiile statului, în vederea depășirii blocajului decizional.

„România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii”, susțin organizațiile în invitație.

În opinia acestora, instabilitatea politică are efecte directe asupra economiei și societății, motiv pentru care sunt necesare măsuri concrete și rapide.

Predictibilitate fiscală și protejarea locurilor de muncă

Un alt subiect central este stabilitatea economică și fiscală. Organizațiile solicită discutarea măsurilor care pot asigura predictibilitate pentru companii, protejarea investițiilor și menținerea locurilor de muncă.

În același timp, acestea atrag atenția asupra presiunilor asupra nivelului de trai și asupra riscurilor pentru coeziunea socială.

„Deteriorarea nivelului de trai, presiunea asupra locurilor de muncă și vulnerabilitățile sociale nu mai permit amânarea unor măsuri concrete”, se arată în document.

Diplomația economică și susținerea companiilor pe piețe externe

Pe agenda propusă pentru întâlnirea cu președintele se află și politica externă, văzută din perspectiva dezvoltării economice. Organizațiile cer regândirea politicii externe în sprijinul companiilor românești, prin consolidarea diplomației economice și sprijinirea firmelor care vor să intre pe piețe din afara Uniunii Europene.

Obiectivul ar fi creșterea competitivității companiilor românești și diversificarea oportunităților de export. Un alt subiect propus este relația statului român cu românii aflați în afara țării. Semnatarii cer o abordare instituțională mai coerentă și mecanisme mai eficiente de dialog, sprijin și reprezentare pentru cetățenii români care locuiesc sau muncesc în străinătate.

„Nu este o întâlnire protocolară”

În invitație, organizațiile insistă că nu urmăresc o întâlnire formală, ci un dialog direct cu șeful statului.

„Organizațiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă”, se arată în document.

Semnatarii susțin că mediul economic, angajații, antreprenorii, universitățile, profesioniștii și societatea civilă trebuie să fie consultați în contextul actual. Întâlnirea este propusă pentru intervalul 1–4 septembrie 2026, la sediul CCIR, iar data și ora urmează să fie stabilite în funcție de agenda prezidențială.

Cine semnează invitația

Lista organizațiilor care au semnat demersul cuprinde:

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR)
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC)
Federația Națională a Producătorilor din Agricultură (PRO AGRO)
Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV)
Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL)
Asociația Română a Apei (ARA)
Asociația Profesională COGEN România
Asociația Forestierilor din România (ASFOR)
Asociația Forța Fermierilor
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)
Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR)
Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”
Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR)
Blocul Național Sindical (BNS)
Confederația Sindicală Națională Meridian
Academia Română
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS)
Asociația de Protecția Consumatorilor InfoCons
Federația Națională a Părinților – EDUPART
Asociația Culturală „Nicolae Voiculeț”
Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”
Organizațiile spun că întâlnirea cu președintele ar trebui să reprezinte primul pas pentru un dialog direct, „fără intermediari și fără filtre”, între Administrația Prezidențială și reprezentanții mediului economic și social.

Comentarii 2

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