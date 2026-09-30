Analistul Toni Neacșu a comentat, într-o postare pe Facebook, eșecul înregistrat astăzi de Guvernul condus de Siegfried Mureșan la votul de învestitură. El a comparat rezultatul obținut de Mureșan cu cel al moțiunii de cenzură din mai 2026 și a susținut că numărul voturilor obținute în ambele situații arată existența unei majorități parlamentare constante, opuse coaliției PNL-USR-UDMR.

Toni Neacșu, fost membru CSM, a mai transmis că majoritatea parlamentară poziționată împotriva PNL-USR-UDMR a rămas constantă pe parcursul celor 5 luni care au trecut de la demiterea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului Bolojan. Acesta adaugă că ignorarea realității politice de către Nicușor Dan ar însemna denaturarea atribuțiilor sale constituționale.

Comparație între moțiunea din mai și votul de astăzi

Neacșu a pus alăturat cele două rezultate parlamentare din ultimele cinci luni și a subliniat apropierea dintre numărul de voturi obținute împotriva guvernărilor PNL-USR-UDMR în ambele situații.

„Voturi pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PNL-USR-UDMR din mai 2026: 281. Voturi împotriva învestirii Guvernului PNL-USR-UDMR de astăzi (inclusiv prin boicot): 282”, a scris Toni Neacșu.

Pe baza acestor cifre, el susține că nu mai poate fi contestată existența unei majorități parlamentare capabile să voteze un Guvern.

„În acest fel nu se mai poate susține că nu există o majoritate parlamentară aptă să voteze un Guvern. Nicușor Dan nu poate ignora această realitate politică decât denaturându-și atribuțiile constituționale”, a afirmat Neacșu.

Neacșu: Majoritatea parlamentară anti-PNL-USR-UDMR este funcțională și constantă

Analistul susține că cele două voturi confirmă existența unei majorități stabile de-a lungul întregii perioade scurse de la moțiunea de cenzură.

„Majoritatea parlamentară anti PNL-USR-UDMR este funcțională și constantă în cele 5 luni care au trecut din 5 mai 2026, astăzi s-a produs dovada”, a transmis Neacșu.

Ce ar trebui, în opinia sa, să facă președintele

Neacșu consideră că Nicușor Dan a epuizat varianta desemnării unui candidat din tabăra minoritară din Parlament și că ar trebui, în etapa următoare, să desemneze un candidat susținut de tabăra care a votat împotriva Guvernului Mureșan.

„Desemnarea candidaților din partea taberei perdante, minoritare, din Parlament este epuizată, astfel încât obligația de loialitate față de Constituție îl obligă pe Nicușor Dan să facă acum și o desemnare din partea taberei care reprezintă 60,77 din voturile parlamentare.”, a scris analistul.

În opinia sa, un viitor candidat la funcția de premier ar trebui desemnat cu șanse reale de a reuni o majoritate parlamentară.

„Următoarea desemnare de candidat trebuie să fie făcută cu intenția reală ca acesta să strângă o majoritate, iar majoritatea nu poate fi strânsă decât din cele 282 de voturi”, a conchis Toni Neacșu.