Ion Cristoiu a analizat influența lui Călin Georgescu asupra scenei politice. El susține că fostul candidat la prezidențiale ar fi putut afecta deciziile AUR. Acesta a vorbit și despre posibilitatea formării unui nou guvern prezidențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Călin Georgescu nu poate fi scos din joc”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a analizat influența lui Călin Georgescu asupra scenei politice. Scriitorul a vorbit și despre modul în care acesta ar fi putut influența deciziile unor formațiuni politice. Acesta susține că următoarea perioadă va fi una „devastatoare” pentru Nicușor Dan și sistem.

„Domnul Călin Georgescu este foarte interesant. Este o personalitate care nu e periculoasă prin prezență fizică, pentru că el nu este. Nu poate fi scos din joc, ci prin ceea ce zice. În perioada care urmează, o lună este devastatoare pentru Nicușor Dan și sistem. Trebuie neapărat, după căderea spectaculoasă a lui Mureșan mâine, să bage pe gât un guvern prezidențial. Jur că e prezidențial. Eu nu o să uit scandalul Veștea. Acolo nu știu ce avea de gând. Nu-l cred pe George Simion că nu avea de gând să voteze acest guvern, că PSD-ul nu s-a aruncat să îl susțină dacă nu știa.”, a declarat scriitorul.

„Au vrut să-l decupleze de populație”

Răzvan Dumitrescu a completat analiza lui Cristoiu, făcând referire la impactul controlului judiciar asupra expunerii publice a lui Călin Georgescu. Acesta consideră că măsura ar fi avut rolul de a-l „decupla de populație” pentru o perioadă. El afirmă că decizia ar fi venit după ce anumite persoane ar fi intrat în panică în urma creșterii sale în rândul populației.

„Eu cred că au vrut să-l decupleze de populație. O perioadă de timp. Pentru că eu cred că au intrat în panică niște oameni care au manete în mână, după ce au văzut că a intrat așa rândul trecut și a ieșit așa. Și au făcut și niște măsurători, am senzația. În momentul în care tu ai control judiciar, te poți întâlni cu populația săptămânal la semnarea controlului judiciar. Creștea foarte multă expunerea pe valul deja de creștere pe care-l avea.”, a declarat Dumitrescu.

Călin Georgescu a fost plasat inițial sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură care i-a permis să rămână în libertate și să aibă în continuare contact cu publicul. Ulterior, după contestația DIICOT, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, Călin Georgescu le-a cerut parlamentarilor să nu susțină Cabinetul propus de Adrian Veștea. Fostul candidat la prezidențiale a catalogat fiecare vot acordat premierului desemnat de Nicușor Dan drept „un act de trădare a intereselor țării”.

„Călin Georgescu ar fi influențat poziția AUR”

Jurnalistul a amintit și de intervenția lui Călin Georgescu în scandalul legat de guvernul Veștea. Acesta susține că mesajul transmis atunci de Georgescu ar fi influențat poziția lui George Simion și a unor membri AUR. El afirmă că viitorul guvern ar putea fi unul prezidențial și că o parte din AUR ar trebui să îl voteze.

„Și v-am spus atunci că, pentru prima dată, Călin Georgescu a intervenit și a spus că cine votează guvernul Veștea e un trădător. În acel moment, și dacă ar fi avut de gând Simion sau cine vreți din AUR, nu mai putea să facă nimic. Eu vă spun următorul lucru: imaginați-vă că domnul Călin Georgescu era în control judiciar. Și aveam o problemă: guvernul următor, care va fi prezidențial și unde, după părerea mea, trebuie să voteze măcar o parte din AUR.”, a declarat Cristoiu.

„Domnul președinte va pune ori pe Nazare, ori pe Tomac”

Scriitorul susține că președintele ar putea să îl propună pentru funcția de premier pe Alexandru Nazare sau pe Eugen Tomac. De asemenea, menționează că noul guvern ar urma să fie „cât de cât PSD”.