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Ce scrie presa internațională după ce Guvernul Mureșan a picat. Politico, Reuters și France 24 analizează blocajul politic de la București

Ce scrie presa internațională după ce Guvernul Mureșan a picat. Politico, Reuters și France 24 analizează blocajul politic de la București
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Parlamentul a respins miercuri Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Au fost exprimate 197 de voturi, dintre care 182 „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233 de voturi. După vot, publicațiile POLITICO, Reuters și France 24 au relatat despre criza politică din România și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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POLITICO: „Criza politică din România se adâncește”

POLITICO scrie că Parlamentul României a respins încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern, „adâncind o criză care a început când coaliția s-a prăbușit în mai”.

„Parlamentul României a respins miercuri încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern, adâncind o criză care a început când coaliția s-a prăbușit în mai.”

Publicația notează că președintele Nicușor Dan l-a propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, însă parlamentarii nu i-au acordat sprijinul necesar în votul de miercuri.

„Este a doua oară când Parlamentul respinge oficial propunerea lui Dan, iar în baza Constituției României, acest lucru înseamnă că alegerile anticipate reprezintă acum o posibilitate.”

Reuters: Criza politică amenință ratingul de țară

Reuters scrie că Siegfried Mureșan „nu a reușit să obțină un vot de încredere în Parlament miercuri, prelungind o criză politică ce amenință ratingul de țară al României”.

„Mureșan, în vârstă de 45 de ani, un parlamentar respectat în Parlamentul European, este a treia nominalizare pentru funcția de premier respinsă de președintele centrist Nicușor Dan, de când guvernul de largă coaliție pro-europeană s-a prăbușit în urmă cu aproape cinci luni. Mureșan a obținut 182 de voturi, față de cele 233 necesare.”

Reuters notează că votul de miercuri deschide posibilitatea ca Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Social Democrat (PSD) să formeze o nouă majoritate guvernamentală.

Publicația descrie AUR drept un partid care „este critic față de Uniunea Europeană, NATO și ajutorul pentru Ucraina”.

„Analiștii au spus că un astfel de rezultat ar ridica semne de întrebare cu privire la eforturile României de a-și reduce deficitul bugetar, proporțional cel mai mare din UE, care ar putea fi deraiate.”

Reuters notează și că PSD, în prezent cel mai mare partid din Parlament, a înlăturat guvernul de coaliție din care făcea parte la începutul lunii mai, iar la începutul acestei săptămâni social-democrații au spus că nu mai exclud formarea unui guvern împreună cu AUR.

„AUR, care conduce sondajele de opinie cu 40%, mai mult decât dublu față de susținerea PSD, a făcut presiuni pentru alegeri anticipate, dar nici nu a exclus cooperarea cu social-democrații.”

France 24: „Parlamentul român respinge candidatul pro-UE pentru funcția de premier”

France 24 relatează că Parlamentul României a respins miercuri candidatura unui liberal pro-european pentru funcția de premier, „prelungind o criză politică despre care se consideră că alimentează ascensiunea extremei drepte”.

„Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan nu a obținut sprijinul parlamentarilor, primind doar 182 din cele 233 de voturi necesare pentru aprobarea guvernului său, potrivit numărătorii oficiale.”

France 24 notează că acest rezultat apropie perspectiva unor alegeri anticipate, dar că președintele pro-european Nicușor Dan a avertizat că acestea nu ar rezolva criza cu care se confruntă România.

„Acest lucru aduce mai aproape perspectiva alegerilor anticipate, dar președintele pro-UE Nicușor Dan a avertizat că acestea nu ar rezolva criza cu care se confruntă țara din estul Europei.”

France 24: „Agenda de reforme”

Publicația amintește că Siegfried Mureșan promisese un guvern pro-UE, cu „o agendă ambițioasă de reforme”.

France 24 relatează că, înaintea votului din Parlament, Mureșan a spus că alegerea este între „o Românie care merge înainte și una care stă pe loc”, între „reformă și păstrarea status quo-ului”.

Publicația notează că Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune din Parlament, a refuzat să îl susțină pe Mureșan și a cerut funcția de premier pentru propriul partid.

France 24 mai scrie că AUR a anunțat că nu va vota pentru Mureșan.

„În ciuda tuturor amenințărilor, nu vom vota pentru acest guvern-marionetă”, a declarat liderul AUR, George Simion, în Parlament, înaintea votului.

France 24: „Ascensiunea extremei drepte”

France 24 notează că partidele de extremă dreapta dețin aproximativ o treime din Parlament și că au amenințat cu suspendarea lui Nicușor Dan dacă acesta nu convoacă alegeri anticipate după îndeplinirea condițiilor legale.

Publicația amintește că România, stat membru al Uniunii Europene și NATO, nu a mai organizat alegeri parlamentare anticipate de la căderea comunismului, în 1989.

Potrivit France 24, România se confruntă de luni de zile cu cel mai mare deficit bugetar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.

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